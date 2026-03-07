प्रभास स्टारर फिल्म ‘फौजी’ के मेकर्स ने अनुपम खेर को दी जन्मदिन की बधाई

Edited By Mansi,Updated: 07 Mar, 2026 06:06 PM
नई दिल्ली/टीम डिजिटल। प्रभास की मच-अवेटेड फिल्म 'फौजी' के मेकर्स ने दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर को उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं, जो इस फिल्म की स्टार कास्ट का हिस्सा हैं। टीम ने एक दिल छू लेने वाला मैसेज शेयर करते हुए इस लेजेंडरी एक्टर और भारतीय सिनेमा में उनके योगदान की तारीफ की है।
सोशल मीडिया पर 'फौजी' के मेकर्स, माइथ्री मूवी मेकर्स ने पोस्ट किया, "शानदार @AnupamPKher जी को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई। #Fauzi बटालियन का हिस्सा बनने के लिए आपका होना हमारे लिए सम्मान की बात है। हम आपके सुखी और स्वस्थ साल की कामना करते हैं।"
अपनी बेमिसाल वर्सेटिलिटी और सिनेमा में दशकों लंबे योगदान के लिए मशहूर, अनुपम खेर आज भी इंडस्ट्री के सबसे सम्मानित एक्टर्स में से एक बने हुए हैं। 'फौजी' में उनकी मौजूदगी फिल्म की पहले से ही दमदार कास्ट में और गहराई जोड़ती है।
बाहुबली' के बाद 'फौजी' के जरिए प्रभास एक बड़े पीरियड ड्रामा एपिक में वापसी कर रहे हैं, जो एक इमोशनल और विजुअली शानदार सिनेमाई अनुभव का वादा करती है। माइथ्री मूवी मेकर्स की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म मानी जा रही इस फिल्म में एक असाधारण टीम साथ आई है प्रभास x माइथ्री (पुष्पा के मेकर्स) x हनु (सीता रामम के डायरेक्टर)। इस कोलैबोरेशन को भारतीय सिनेमा में "पीढ़ियों का मिलन" कहा जा रहा है। उम्मीद है कि यह फिल्म इसी साल कई भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।