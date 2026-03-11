Main Menu

आशीष चंचलानी की ‘एकाकी’ ने रचा इतिहास, IMDb की टॉप 100 पॉपुलर इंडियन टीवी शोज़ में #1 पर पहुंची

Edited By Updated: 11 Mar, 2026 05:32 PM

ashish chanchlani ekaki imdb top 100 popular indian tv shows number 1

यूट्यूब स्टार और कंटेंट क्रिएटर Ashish Chanchlani की वेब सीरीज़ ‘एकाकी’ ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। यूट्यूब स्टार और कंटेंट क्रिएटर Ashish Chanchlani की वेब सीरीज़ ‘एकाकी’ ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। इस शो ने IMDb की टॉप 100 पॉपुलर इंडियन टीवी शोज़ की सूची में 8.2 की शानदार रेटिंग के साथ नंबर 1 स्थान हासिल किया हैदर्शकों से मिल रही लगातार सराहना के बीच यह उपलब्धि आशीष चंचलानी के लिए बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में उन्होंने राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर के रूप में कई अहम जिम्मेदारियाँ निभाई हैं।

टीम ने सोशल मीडिया पर जताया आभार
इस उपलब्धि की जानकारी शो की टीम ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के जरिए फैंस के साथ साझा की। पोस्ट में रिलीज़ के बाद से मिल रहे जबरदस्त प्यार और समर्थन के लिए दर्शकों का धन्यवाद किया गया। टीम ने लिखा कि ‘एकाकी’ इस समय IMDb की टॉप 100 पॉपुलर इंडियन टीवी शोज़ में नंबर 1 पर है, और यह उनके लिए बेहद गर्व और आभार का पल है। पोस्ट में यह भी कहा गया कि जो चीज़ कभी सिर्फ एक आइडिया के रूप में शुरू हुई थी, वह धीरे-धीरे एक बड़े प्रोजेक्ट में बदल गई। यह सब संभव हुआ पूरी टीम की मेहनत और उन दर्शकों की वजह से जिन्होंने शुरुआत से ही इस शो को सपोर्ट किया।

YouTube पर रिलीज़ होकर भी बनाई बड़ी पहचान
दिलचस्प बात यह है कि आज के समय में जहां ज़्यादातर शो बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज़ होकर चार्ट्स में जगह बनाते हैं, वहीं ‘एकाकी’ ने यह उपलब्धि सीधे YouTube पर रिलीज़ होकर हासिल की है। किसी पारंपरिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के सपोर्ट के बिना भी इस सीरीज़ ने अपनी मजबूत कहानी और दर्शकों के बीच फैली सकारात्मक चर्चा के दम पर बड़ी संख्या में लोगों का ध्यान खींचा है।

8.2 रेटिंग के साथ IMDb चार्ट पर टॉप
फिलहाल ‘एकाकी’ IMDb पर 8.2 की प्रभावशाली रेटिंग के साथ टॉप 100 पॉपुलर इंडियन टीवी शोज़ की सूची में नंबर 1 पर बना हुआ है। यह उपलब्धि इस बात का संकेत है कि YouTube जैसे ओपन प्लेटफॉर्म पर आने वाला डिजिटल-फर्स्ट कंटेंट भी बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज़ होने वाले शोज़ को कड़ी टक्कर दे सकता है और कई मामलों में उन्हें पीछे भी छोड़ सकता है।

आशीष चंचलानी की मल्टीटास्किंग का असर
राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर के रूप में Ashish Chanchlani की अगुवाई में बना ‘एकाकी’ IMDb चार्ट में नंबर 1 तक पहुंच गया है। यह दर्शकों से मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स और शो के बढ़ते प्रभाव को साफ दर्शाता है। डिजिटल कंटेंट की दुनिया में यह उपलब्धि एक उदाहरण भी बनती दिख रही है कि अच्छी कहानी और ईमानदार मेहनत के दम पर स्वतंत्र कंटेंट भी बड़ी सफलता हासिल कर सकता है।

 

