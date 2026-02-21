Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Entertainment
    3. | 47 साल बाद साथ आएंगे कमल हासन और रजनीकांत, ‘KHxRK’ से रचेगा भारतीय सिनेमा का इतिहास

47 साल बाद साथ आएंगे कमल हासन और रजनीकांत, ‘KHxRK’ से रचेगा भारतीय सिनेमा का इतिहास

Edited By Updated: 21 Feb, 2026 06:27 PM

khxrk kamal haasan rajinikanth reunion after 47 years red giant movies

रेड जायंट मूवीज़ की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘KHxRK’ भारतीय सिनेमा में एक ऐतिहासिक क्षण लेकर आ रही है। इस फिल्म के जरिए दो महान दिग्गज Kamal Haasan और Rajinikanth पूरे 47 साल बाद एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं।

नई दिल्ली। रेड जायंट मूवीज़ की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘KHxRK’ भारतीय सिनेमा में एक ऐतिहासिक क्षण लेकर आ रही है। इस फिल्म के जरिए दो महान दिग्गज Kamal Haasan और Rajinikanth पूरे 47 साल बाद एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। इन दोनों सितारों ने आखिरी बार 1970 के दशक में साथ काम किया था। लगभग पाँच दशकों के बाद उनका यह पुनर्मिलन भारतीय फिल्म इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में गिना जा रहा है।

दो विरासतों का भव्य मिलन
कमल हासन और रजनीकांत सिर्फ अभिनेता नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा की जीवित विरासत हैं। दोनों ने अपने-अपने अंदाज़ से न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर भी दर्शकों को प्रभावित किया है। ‘KHxRK’ को दो ऐसी सिनेमाई शख्सियतों के संगम के रूप में देखा जा रहा है, जिनकी लोकप्रियता पीढ़ियों से कायम है। यह फिल्म सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक भावनात्मक और ऐतिहासिक अवसर बन चुकी है।

रेड जायंट मूवीज़ का ड्रीम प्रोजेक्ट
इस महत्वाकांक्षी फिल्म का निर्माण Red Giant Movies द्वारा किया जा रहा है। प्रोडक्शन हाउस ने इस फिल्म को भव्यता, विरासत और बेहतरीन कहानी कहने के उत्सव के रूप में पेश करने का बीड़ा उठाया है। प्रवक्ता के अनुसार, “कमल हासन और रजनीकांत सर को एक साथ लाना हमारे लिए सपने के सच होने जैसा है। यह भारतीय सिनेमा के लिए एक भावनात्मक और ऐतिहासिक क्षण है, और हम इसे पूरी जिम्मेदारी और सम्मान के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं।”

निर्देशन और संगीत में दमदार टीम
फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं Nelson Dilipkumar, जिन्होंने हाल ही में ब्लॉकबस्टर फिल्म Jailer से बड़ी सफलता हासिल की थी। वहीं संगीत की कमान संभाली है Anirudh Ravichander ने, जिनका म्यूजिक अक्सर फिल्मों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है।

और ये भी पढ़े

तीन भाषाओं में भव्य रिलीज़
‘KHxRK’ तमिल, तेलुगु और हिंदी तीनों भाषाओं में बड़े पैमाने पर रिलीज़ की जाएगी। इससे साफ है कि मेकर्स इसे पैन-इंडिया ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़े सिनेमाई इवेंट के रूप में पेश करना चाहते हैं। फिलहाल फिल्म से जुड़ी अन्य जानकारियाँ गोपनीय रखी गई हैं। लेकिन इतना तय है कि यह प्रोजेक्ट भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक अविस्मरणीय अध्याय जोड़ने जा रहा है।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!