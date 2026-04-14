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‘लताआशा मंगेशकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़’ एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनने की हुई घोषणा !

Edited By Updated: 14 Apr, 2026 10:51 AM

lata asha mangeshkar institute become asia largest hospital

‘ लताआशा मंगेशकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़’ एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनने की हुई घोषणा। हृदयनाथ मंगेशकर और डॉ. धनंजय केलकर ने नंदोशी प्रोजेक्ट का नाम बदलने का किया फैसला!

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। एक महत्वपूर्ण और भावनात्मक निर्णय में, लता मंगेशकर मेडिकल फाउंडेशन के ट्रस्टी बोर्ड ने पुणे के पास नंदोशी में बनने वाले अपने आगामी अस्पताल प्रोजेक्ट का नाम बदलकर ‘लताआशा मंगेशकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़’ रखने का निर्णय लिया है।

रविवार, 12 अप्रैल को आशा भोसले जी के निधन के पश्चात, इस कार्यक्रम में अब शिलान्यास समारोह के साथ एक श्रद्धांजलि सभा (Condolence Meet) भी आयोजित की जाएगी, जिससे यह अवसर एक ओर श्रद्धा और स्मरण का प्रतीक होगा, तो दूसरी ओर भविष्य की ओर बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण कदम भी बनेगा।

इस अवसर पर महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। उनके साथ उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde और Sunetra Pawar भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक Mohan Bhagwat करेंगे। मंगेशकर और भोसले परिवार के सदस्य भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।

यह आमंत्रण-आधारित कार्यक्रम गुरुवार, 16 अप्रैल को शाम 5:00 बजे नंदोशी, सिंहगढ़ रोड स्थित प्रोजेक्ट स्थल पर आयोजित किया जाएगा।

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 पंडित Hridaynath Mangeshkar ने भावुक होकर कहा- “लता दीदी और आशा ताई हमारे लिए केवल नाम नहीं थीं… वे हमारी सांसों का हिस्सा थीं।

"यह अस्पताल जब उनके दोनों नामों के साथ जुड़ता है, तो यह बिल्कुल सही प्रतीत होता है। यह संस्थान लता दीदी और आशा ताई दोनों के नाम पर होगा, और हम इसे एशिया के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में से एक बनाने का प्रयास करेंगे।
"ऐसे समय में, जब कर्तव्य निभाने की बात आती है, तो व्यक्तिगत शोक से ऊपर उठकर कर्तव्य को प्राथमिकता देना ही उचित लगा।
"आशा भोसले जी इस उद्घाटन में शामिल होने वाली थीं, क्योंकि हम लता दीदी के नाम पर अस्पताल बना रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने हमारे स्वर्गीय पिता के नाम पर किया था।”

उन्होंने आगे बताया कि यह 40 एकड़ का परिसर न केवल मरीजों की सेवा करेगा, बल्कि छोटे जानवरों की देखभाल की सुविधा भी इसमें शामिल होगी।
डॉ. Dhananjay Kelkar, मेडिकल डायरेक्टर, दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर ने परियोजना के बारे में विस्तार से बताया- “हमने लताआशा मंगेशकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ के लिए 40 एकड़ भूमि अधिग्रहित की है, जहां विभिन्न संस्थान मिलकर एक समग्र और एकीकृत चिकित्सा तंत्र (ecosystem) के रूप में कार्य करेंगे। "पहले चरण में 22.5 लाख वर्ग फीट का निर्माण होगा, जिसमें 1000 बिस्तरों वाला सर्जिकल सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल शामिल होगा।

"यह एक अत्याधुनिक और उच्च स्तरीय सुविधा होगी- देश के सबसे आधुनिक विशेष सर्जिकल अस्पतालों में से एक।”
Lata Mangeshkar और Asha Bhosale भारतीय संगीत की सबसे प्रतिष्ठित हस्तियों में से रही हैं। उनके संयुक्त नाम पर स्थापित यह संस्थान उनकी विरासत को सेवा, करुणा और उपचार के माध्यम से आगे बढ़ाने का एक प्रयास है।

इस अवसर पर शाम 4:00 बजे एक संगीतमय श्रद्धांजलि भी आयोजित की जाएगी, जिसमें Vibhavari Joshi (गायन), Shantanu Gokhale (संतूर), Amar Oak (बांसुरी) और Pandurang Pawar (तबला) अपनी प्रस्तुति देंगे।

 

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