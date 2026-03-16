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मधुर भंडारकर ने रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस की तारीफ, कहा- 'कम ही कलाकार इतने कमिटमेंट देते हैं'

Edited By Updated: 16 Mar, 2026 01:31 PM

madhur bhandarkar praises ranveer singh s commitment in dhurandhar

जब मैं धुरंधर जैसी फिल्म देखता हूं और रणवीर सिंह की कमाल की परफॉर्मेंस देखता हूं, तो साफ समझ आता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 2-3 साल इस किरदार को दे दिए हैं। दुर्भाग्य से आजकल लोग मुश्किल रास्ता चुनना नहीं चाहते।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। फिल्ममेकर मधुर भंडारकर ने फ्रेंचाइज़ी की पहली फिल्म धुरंधर में रणवीर सिंह के किरदार हमज़ा के लिए दी गई जबरदस्त मेहनत और समर्पण की जमकर तारीफ की है। भंडारकर ने कहा कि इतनी ताकतवर परफॉर्मेंस देने के लिए जिस तरह की मेहनत और लगन चाहिए, वह बहुत कम एक्टर्स में देखने को मिलती है। उन्होंने आगे कहा, “बहुत कम कलाकार ऐसे होते हैं जो इतना बड़ा कमिटमेंट देते हैं। जब मैं धुरंधर जैसी फिल्म देखता हूं और रणवीर सिंह की कमाल की परफॉर्मेंस देखता हूं, तो साफ समझ आता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 2-3 साल इस किरदार को दे दिए हैं। दुर्भाग्य से आजकल लोग मुश्किल रास्ता चुनना नहीं चाहते।”

हमज़ा का किरदार बना फैंस के दिलों में खास
धुरंधर के रिलीज होने के कई महीनों बाद भी रणवीर सिंह का परफॉर्मेंस लगातार चर्चा में बना हुआ है। फिल्म में उनके हमज़ा के किरदार ने पूरे देश के दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। कई फैंस ने इसे “हमज़ा फीवर” तक कहा। उनके जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस ने दर्शकों को हैरान कर दिया और फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने में बड़ी भूमिका निभाई।

सीक्वल धुरंधर: द रिवेंज के लिए बढ़ रही उम्मीदें
अब जब फिल्म का सीक्वल धुरंधर: द रिवेंज रिलीज की तैयारी में है, तो इसे लेकर जबरदस्त चर्चा पहले से ही शुरू हो चुकी है। शुरुआती बॉक्स ऑफिस अनुमान और एडवांस बुकिंग के ट्रेंड्स से संकेत मिल रहे हैं कि यह सीक्वल पहली फिल्म से भी बड़ी ओपनिंग कर सकता है।

रणवीर सिंह के स्टारडम का नया मुकाम
अगर ये शुरुआती संकेत सही साबित होते हैं, तो इंडस्ट्री के जानकार मानते हैं कि यह फिल्म रणवीर सिंह को स्टारडम के एक नए मुकाम पर पहुंचा सकती है और उन्हें देश का नंबर 1 स्टार बनाने की दिशा में मजबूत कर सकती है। दर्शक हमज़ा की कहानी का अगला अध्याय देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और इसी वजह से धुरंधर: द रिवेंज भारतीय सिनेमा की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक बनती जा रही है।

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