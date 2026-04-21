आदित्य धर को लगा था कि रणवीर सिंह ‘धुरंधर’ के लिए सबसे सही चुनाव हैं, मुकेश छाबड़ा ने भी की तारीफ

‘धुरंधर’ की जबरदस्त सफलता के साथ रणवीर सिंह भारतीय मनोरंजन जगत के नए सुपरस्टार के रूप में उभरे हैं। फिल्म लगातार टिकट खिड़की पर नए कीर्तिमान बना रही है और दर्शकों से भारी प्रतिक्रिया मिल रही है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। ‘धुरंधर’ की जबरदस्त सफलता के साथ रणवीर सिंह भारतीय मनोरंजन जगत के नए सुपरस्टार के रूप में उभरे हैं। फिल्म लगातार टिकट खिड़की पर नए कीर्तिमान बना रही है और दर्शकों से भारी प्रतिक्रिया मिल रही है।

‘हमज़ा’ किरदार में रणवीर की दमदार परफॉर्मेंस

फिल्म में रणवीर सिंह ने ‘हमज़ा’ का किरदार निभाकर उसे पूरी तरह जीवंत कर दिया है। उनके अभिनय की हर तरफ सराहना हो रही है और दर्शक उनके प्रदर्शन को करियर का सबसे बेहतरीन काम मान रहे हैं।

मुकेश छाबड़ा ने कास्टिंग पर किया बड़ा खुलासा

कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने बताया कि रणवीर सिंह का चयन पहले से ही तय था। निर्देशक आदित्य धर शुरू से ही उन्हें इस भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त मानते थे और उनका यह निर्णय बिल्कुल सही साबित हुआ।

1000 करोड़ क्लब में एंट्री, बनाया नया इतिहास

‘धुरंधर’ ने भारत में 1000 करोड़ रुपये से अधिक की शुद्ध कमाई कर एक नया इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि के साथ रणवीर सिंह इस स्तर की सफलता हासिल करने वाले प्रमुख अभिनेताओं में शामिल हो गए हैं।

आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर बढ़ी उम्मीदें

फिल्म की सफलता के बाद रणवीर सिंह को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है। अब फैंस उन्हें बड़े और भव्य प्रोजेक्ट्स में फिर से देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।