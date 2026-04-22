Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Entertainment
    3. | रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ ने UK बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, पठान का रिकॉर्ड तोड़ा

रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ ने UK बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, पठान का रिकॉर्ड तोड़ा

Edited By Updated: 22 Apr, 2026 12:39 PM

ranveer singh dhurandhar 2 beats pathaan record in uk box office

फिल्म धुरंधर 2 के साथ रणवीर सिंह ने इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। खासतौर पर यूनाइटेड किंगडम में फिल्म ने £4.388 मिलियन की कमाई कर ली है, जो शाहरुख खान की फिल्म पठान (£4.380 मिलियन) से भी ज्यादा है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। फिल्म धुरंधर 2 के साथ रणवीर सिंह ने इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। खासतौर पर यूनाइटेड किंगडम में फिल्म ने £4.388 मिलियन की कमाई कर ली है, जो शाहरुख खान की फिल्म पठान (£4.380 मिलियन) से भी ज्यादा है। फिल्म अभी भी सिनेमाघरों में चल रही है और वहां की सबसे बड़ी फिल्मों में शुमार हो चुकी है। इसमें रणवीर के ‘हमज़ा’ और ‘जसकीरत’ जैसे किरदारों को खूब सराहा जा रहा है।

खान सुपरस्टार्स के गढ़ में बदलाव
यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि पिछले दो दशकों से UK मार्केट पर खान सुपरस्टार्स का दबदबा रहा है। अब रणवीर सिंह ने इस ट्रेंड को बदलते हुए खुद को वहां का नया बॉक्स ऑफिस किंग साबित कर दिया है। उन्होंने इंटरनेशनल स्तर पर कई रिकॉर्ड बनाए हैं हिंदी फिल्मों में 1000 करोड़ क्लब की शुरुआत करने से लेकर अल्लू अर्जुन की पुष्पा को पीछे छोड़ने तक।

हर मार्केट में बढ़ता दबदबा
रणवीर सिंह की सफलता सिर्फ UK तक सीमित नहीं है। नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे मार्केट्स में भी उनकी फिल्मों का जलवा देखने को मिल रहा है। यहां तक कि खाड़ी देशों में बैन जैसी चुनौतियों के बावजूद उनकी लोकप्रियता पर असर नहीं पड़ा है। भारत में भी वह ₹1000 करोड़ हिंदी नेट क्लब के संस्थापक बन चुके हैं, जिसने सफलता के नए मापदंड तय किए हैं।

दमदार कमबैक की कहानी
यह दौर रणवीर सिंह की शानदार वापसी को भी दर्शाता है। कुछ समय के ठहराव के बाद उन्होंने जिस तरह से हर मार्केट में अपनी पकड़ बनाई है, वह किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। उनकी फिल्मों की निरंतर सफलता और दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता यह साफ दिखाती है कि वह इस समय इंडस्ट्री में सबसे आगे खड़े हैं।

और ये भी पढ़े

नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ता सफर
मौजूदा स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि रणवीर सिंह न सिर्फ अपनी पीढ़ी का नेतृत्व कर रहे हैं, बल्कि भारतीय सिनेमा को एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। उनकी उपलब्धियां यह साबित करती हैं कि वह उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं, जहां आज के दौर में बहुत कम कलाकार पहुंच पाते हैं।

पहले से मिल रहे थे बड़े संकेत
कुछ हफ्ते पहले आई रिपोर्ट्स में भी यह सामने आ चुका था कि धुरंधर 2 इंटरनेशनल मार्केट में शानदार प्रदर्शन कर रही है। खासतौर पर UK में फिल्म ने पिछली कई बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपनी मजबूत पकड़ बना ली है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!