नेटफ्लिक्स की डार्क कॉमेडी ‘टोस्टर’ 15 अप्रैल को होगी रिलीज

Toaster एक अनोखी डार्क कॉमेडी है, जो 15 अप्रैल 2026 को Netflix पर रिलीज होगी। फिल्म की कहानी एक साधारण से शादी के तोहफे टोस्टर के इर्द-गिर्द घूमती

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। Toaster एक अनोखी डार्क कॉमेडी है, जो 15 अप्रैल 2026 को Netflix पर रिलीज होगी। फिल्म की कहानी एक साधारण से शादी के तोहफे टोस्टर के इर्द-गिर्द घूमती है। जब शादी टूट जाती है और एक व्यक्ति अपने दिए गए गिफ्ट को वापस पाने की जिद पकड़ लेता है, तो हालात धीरे-धीरे हास्यास्पद और बेकाबू हो जाते हैं।

स्टारकास्ट और निर्देशन

फिल्म का निर्देशन Vivek Das Chaudhary ने किया है, जबकि इसे Patralekhaa ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में Rajkummar Rao और Sanya Malhotra मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इनके साथ Abhishek Banerjee, Archana Puran Singh, Farah Khan और अन्य कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे।

प्रोडक्शन और खास बातें

यह फिल्म Rajkummar Rao और Patralekhaa के प्रोडक्शन बैनर ‘Kampa Film’ की पहली फिल्म है। प्रोड्यूसर पत्रलेखा ने इसे अपने करियर का एक खास पड़ाव बताया और कहा कि फिल्म की अनोखी कहानी और अप्रत्याशित हास्य ने उन्हें शुरुआत से ही आकर्षित किया। उन्होंने यह भी कहा कि नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म के साथ इस सफर की शुरुआत करना बेहद खास है।

क्या है फिल्म की खासियत?

नेटफ्लिक्स इंडिया की ओर से भी फिल्म को एक अलग और क्रिएटिव कहानी बताया गया है, जिसमें एक कंजूस व्यक्ति की छोटी-सी जिद उसे बड़े हंगामे में फंसा देती है। आम जिंदगी की छोटी-छोटी परिस्थितियों से निकलती यह कहानी डार्क ह्यूमर और लगातार बढ़ते घटनाक्रम के जरिए दर्शकों को बांधे रखने का वादा करती है। ‘टोस्टर’ एक मजेदार और अप्रत्याशित सिनेमाई अनुभव देने के लिए तैयार है।