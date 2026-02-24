‘उड़ने की आशा’ का नया प्रोमो आउट: क्या अमृतसर में सिमरन से शादी करेगा सचिन?

स्टार प्लस हमेशा से अपनी ड्रामेटिक कहानियों, इमोशन्स और अनपेक्षित मोड़ के लिए जाना जाता रहा है, और 'उड़ने की आशा' इसी परंपरा को बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ा रहा है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। स्टार प्लस हमेशा से अपनी ड्रामेटिक कहानियों, इमोशन्स और अनपेक्षित मोड़ के लिए जाना जाता रहा है, और 'उड़ने की आशा' इसी परंपरा को बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ा रहा है। सचिन के रूप में कंवर ढिल्लों, साइली के रूप में नेहा हरसोरा और सिमरन के रूप में हिमांशी पाराशर ने अपनी एक्टिंग और इमोशनल कहानी से दर्शकों को बांधे रखा है। अब, चैनल ने एक बहुत ही दिलचस्प नया प्रोमो जारी किया है, जो बड़े ट्विस्ट और हाई वोल्टेज ड्रामा का इशारा दे रहा है।

​हाल के ट्रैक में दिखाया गया कि साइली के साथ हुए मनमुटाव के बाद सचिन पूरी तरह टूट गया है। गहरे दुख और निराशा में डूबे सचिन को लगता है कि साइली ने उसका भरोसा तोड़ा है, इसलिए वो उससे दूर जाने का फैसला करता है। अपने दिल में यह दर्द लेकर वो काम के सिलसिले में अमृतसर निकल जाता है, इस उम्मीद में कि यह दूरी उसे इन मुश्किल हालातों से बाहर निकलने में मदद करेगी।

अमृतसर में कहानी एक बिल्कुल ही नया और चौंकाने वाला मोड़ ले लेती है। प्रोमो की शुरुआत में दिखाया गया है कि सचिन बड़ी मुसीबत में फंस गया है और कुछ लोग उसे बुरी तरह पीट रहे होते हैं। जब हालात हाथ से निकलते दिखते हैं, तभी सिमरन वहां पहुँचती है और उसे बचा लेती है। ​एक हैरान कर देने वाले पल में, वह सबके सामने सचिन के लिए अपने प्यार का इज़हार कर देती है और सरेआम एलान करती है कि वह सिर्फ सचिन से ही शादी करेगी। सचिन पूरी तरह उलझन में है और उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, तभी एक सीन में सिमरन का परिवार उसका हाथ सचिन के हाथ में थमाता हुआ दिखता है, जिससे उनकी शादी होने का इशारा मिलता है।

तभी कहानी में एक और बड़ा ड्रामा होता है जब साइली अमृतसर पहुँचती है। भावुक लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ, वह साफ़ कर देती है कि वह इस तरह सब कुछ खत्म नहीं होने दे सकती। वह कहती है कि उसे किसी भी कीमत पर सचिन को बचाना होगा, अपने टूटे हुए रिश्ते को जोड़ना होगा और उन गलतफहमियों को दूर करना होगा जिन्होंने उन्हें अलग कर दिया है। उसकी एंट्री यह संकेत देती है कि वह अपने प्यार के लिए लड़ने और बहुत देर होने से पहले सचिन को वापस लाने के लिए तैयार है।

अब सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है, क्या सचिन इस उलझन और दबाव में आकर सिमरन से शादी करने के लिए मान जाएगा? या फिर साइली वक्त रहते इस शादी को रोकने और अपने रिश्ते को सुधारने में कामयाब होगी? इस प्रोमो ने दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्सुकता पैदा कर दी है और हर कोई यह देखने के लिए बेताब है कि आगे क्या होने वाला है।

​देखिए 'उड़ने की आशा' इस गुरुवार रात 9 बजे, सिर्फ स्टार प्लस पर!