'हजारों करोड़ की रेत माइनिंग कहां गई?' BJP ने AAP सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, रखी CBI जांच की मांग

Edited By Radhika,Updated: 24 Feb, 2026 06:09 PM
नेशनल डेस्क: रेत माइनिंग के मुद्दे ने इस समय पंजाब की राजनीति में बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आर.पी. सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार पर तीखा हमला बोला है और कई गंभीर सवाल उठाए हैं। सूत्रों के मुताबिक, इस विवाद की मुख्य कड़ी आम आदमी पार्टी का चुनाव से पहले किया गया एक बड़ा वादा है। AAP ने दावा किया था कि पंजाब में रेत माइनिंग से सालाना ₹20,000 करोड़ की कमाई होगी। हाल ही में जो सरकारी आंकड़े सामने आए हैं, वे कुछ और ही हकीकत बयां कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक, रेत माइनिंग से सालाना औसत कमाई सिर्फ ₹288 करोड़ रही है।
सामने आए आंकड़ों के अनुसार
बहुत बड़ा फाइनेंशियल गैप: आर.पी. सिंह के मुताबिक, ₹20,000 करोड़ के वादे और असल कमाई ₹288 करोड़ के बीच हजारों करोड़ रुपये का बहुत बड़ा गैप है। उनका कहना है कि पूर्व IRS ऑफिसर अरविंद केजरीवाल ने ये आंकड़े सिर्फ इमोशनल नारों के तौर पर नहीं, बल्कि “सही फाइनेंशियल आश्वासन” के तौर पर पेश किए।
करप्शन के आरोप: BJP ने सवाल उठाया है कि बाकी ₹20,000 करोड़ कहां गए? आरोप है कि यह पैसा पॉलिटिकल सरपरस्ती में इंस्टीट्यूशनल करप्शन और गैर-कानूनी माइनिंग के ज़रिए बाहर भेजा जा रहा है। खुद का खुलासा: सूत्रों के मुताबिक, AAP के अपने MP कंग मालविंदर ने भगवंत मान-अरविंद केजरीवाल सरकार में चल रहे इस कथित गैर-कानूनी रेत माइनिंग रैकेट का पर्दाफाश किया है।
CBI जांच की मांग: पंजाब के लोगों से ऑडिटेड फैक्ट्स मांगते हुए, BJP ने पूरे मामले की टाइम-बाउंड CBI जांच की मांग की है। वे रेत माइनिंग रेवेन्यू, लीज, कॉन्ट्रैक्टर और इसके बेनिफिशियरी के साथ-साथ पॉलिटिकल-ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस की पूरी जांच चाहते हैं। इस मामले पर R.P. सिंह का कहना है कि जब तक इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होगी, आम आदमी पार्टी के “ईमानदार शासन” के दावों का सच सबके सामने आ गया है। अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल पर हैं कि वे इन सवालों का क्या जवाब देते हैं।