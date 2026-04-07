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Nia Sharma का Red Hot अवतार वायरल ! रोज़ ड्रेस में बढ़ाया इंटरनेट का पारा

Edited By Updated: 07 Apr, 2026 01:15 PM

nia sharma

Mumbai : भारतीय टेलीविजन की सबसे चर्चित और साहसी अभिनेत्रियों में शुमार Nia Sharma एक बार फिर अपने अनोखे फैशन सेंस को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में एक रियलिटी शो के सेट से उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं, जिनमें वह लाल गुलाबों से सजी एक बेहद ही...

Mumbai : भारतीय टेलीविजन की सबसे चर्चित और साहसी अभिनेत्रियों में शुमार Nia Sharma एक बार फिर अपने अनोखे फैशन सेंस को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में एक रियलिटी शो के सेट से उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं, जिनमें वह लाल गुलाबों से सजी एक बेहद ही कलात्मक ड्रेस में नजर आ रही हैं। निया के इस लुक ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है और उनके इस फ्लोरल आर्ट अवतार को साल का सबसे बोल्ड फैशन स्टेटमेंट माना जा रहा है।

Nia Sharma

फूलों की रानी बनकर उतरीं निया
वायरल हो रही तस्वीरों में निया शर्मा ने गहरे लाल रंग की टू-पीस ड्रेस पहनी है, जो पूरी तरह से 3D गुलाब के फूलों से निर्मित प्रतीत होती है। उनके ऊपरी हिस्से (ब्लाउज) पर बड़े-बड़े गुलाब के फूल सजे हैं, जो वन-शोल्डर स्ट्रैप के साथ जुड़े हुए हैं। वहीं, उनकी स्कर्ट के ऊपरी घेरे पर भी गुलाबों का एक भारी गुच्छा बनाया गया है, जो उनके फिगर को एक नाटकीय और ग्लैमरस लुक दे रहा है।

Nia Sharma

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कॉन्फिडेंस और ग्लैमर का मेल
स्टेज पर कैद की गई इन तस्वीरों में निया का आत्मविश्वास देखते ही बनता है। एक तस्वीर में जहां वह हाथ से इशारा करते हुए कुछ संवाद कर रही हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में वह जमीन पर बैठकर कैमरे की ओर तीव्रता से देखते हुए पोज दे रही हैं। उनके स्मोकी आई मेकअप, मोतियों वाले इयररिंग्स और सलीके से बंधे बालों ने इस पूरे लुक को एक इंटरनेशनल रेड कार्पेट जैसा फील दिया है।

Nia Sharma

फैंस और ट्रोलर्स के बीच छिड़ी जंग
हमेशा की तरह, निया का यह लुक सामने आते ही इंटरनेट दो हिस्सों में बंट गया है। प्रशंसकों का कहना है कि निया हमेशा कुछ नया करने की हिम्मत रखती हैं। यह केवल कपड़े नहीं, बल्कि एक कला है। वहीं दूसरी तरफ उनके आलोचकों का कहना है कि कुछ लोग इसे अजीबोगरीब बता रहे हैं और इसकी तुलना मशहूर फैशन इवेंट मेट गाला के लुक्स से कर रहे हैं।

Nia Sharma

निया शर्मा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उन्हें 'एशिया की सबसे सेक्सी महिलाओं की सूची में क्यों गिना जाता है और क्यों उन्हें टीवी की Fashion Diva कहा जाता है। फिलहाल उनकी ये तस्वीरें हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई हैं।

Nia Sharma

 

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