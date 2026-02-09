दीपिका पादुकोण के पोस्ट पर रणवीर सिंह का कमेंट 'OHH MOMMA' जीत रहा है दिल

Edited By Reetu sharma,Updated: 09 Feb, 2026 05:34 PM
रणवीर सिंह ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह क्यों परफेक्ट हसबैंड गोल्स हैं। पत्नी दीपिका पादुकोण के लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट पर प्यार लुटाते हुए उनका छोटा-सा लेकिन असरदार कमेंट 'OHH MOMMA' फायर इमोजी के साथ देखते ही देखते इंटरनेट पर छा गया।
नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। रणवीर सिंह ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह क्यों परफेक्ट हसबैंड गोल्स हैं। पत्नी दीपिका पादुकोण के लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट पर प्यार लुटाते हुए उनका छोटा-सा लेकिन असरदार कमेंट 'OHH MOMMA' फायर इमोजी के साथ देखते ही देखते इंटरनेट पर छा गया।
हाल ही में दीपिका पादुकोण ने दुबई में हुए कार्टियर हाई ज्वेलरी गाला से अपनी शानदार तस्वीरें शेयर कीं। ग्लोबल लग्ज़री ब्रांड की एंबेसडर के तौर पर दीपिका ने ब्लैक आउटफिट में बेहद शाही और दमदार अंदाज़ दिखाया। स्लीक बन हेयरस्टाइल, परफेक्ट मेकअप और हीरे का खूबसूरत नेकलेस व ईयररिंग्स पहने दीपिका किसी महारानी से कम नहीं लग रही थीं। ब्लैक लुक के साथ कार्टियर की चमकदार ज्वेलरी ने उनके पूरे अंदाज़ को इंटरनेशनल फैशन मोमेंट बना दिया। हर तस्वीर में आत्मविश्वास और ग्रेस साफ झलक रही थी, जो उन्हें एक ग्लोबल स्टाइल आइकन साबित करती है। सच में, उनके लिए “गॉडेस” शब्द ही सबसे सही बैठता है।
जहां कई लोग दीपिका की तारीफ कर रहे थे, वहीं रणवीर सिंह का रिएक्शन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। उनका प्यार भरा और मस्ती भरा कमेंट- 'OHH MOMMA' - तेजी से वायरल हो गया और फैंस इस जोड़ी पर फिदा हो गए। एक बार फिर दोनों की शानदार केमिस्ट्री और प्यार सबके सामने आ गया।
पोस्ट यहां देखें –
View this post on Instagram
A post shared by दीपिका पादुकोण (@deepikapadukone)
कार्टियर की ग्लोबल एंबेसडर के रूप में दीपिका ने दुबई में हुए इस बड़े इवेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया और इंटरनेशनल मंच पर दमदार फैशन स्टेटमेंट दिया। वहीं रणवीर सिंह धुरंधर की बड़ी सफलता का आनंद ले रहे हैं और धुरंधर: द रिवेंज भी उनकी झोली में है।
जैसे ही सोशल मीडिया पर दिल वाले इमोजी और “कपल गोल्स” के कमेंट्स की बाढ़ आ गई, रणवीर और दीपिका ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे क्यों सबसे पसंदीदा पावर कपल्स में से एक हैं जहां प्यार, ग्लैमर और ग्लोबल स्टारडम सब कुछ साथ चलता है।