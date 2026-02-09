Daily horoscope : आज खुलेगा किस्मत का ताला, इन राशियों पर बरसेगी खुशहाली
Edited By Niyati Bhandari,Updated: 09 Feb, 2026 08:32 AM
मेष : अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, सफलता साथ देगी, मन सैर-सफर के लिए राजी रहेगा, मगर मौसम के एक्सपोइयर से अपना बचाव रखें।
वृष: टैंस, अशांत, अस्थिर तथा डावांडोल मन के कारण आप किसी भी नई कोशिश को शुरू करने में घबराहट महसूस करेंगे।
मिथुन: संतान साथ देगी, सपोर्ट करेगी तथा आपकी किसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए तैयार मिलेगी, मान-सम्मान की प्राप्ति।
कर्क: कोर्ट-कचहरी के साथ जुड़े किसी काम को हाथ में लेने के लिए समय अच्छा, बड़े लोग मेहरबान रहेंगे तथा आपकी बात ध्यान के साथ सुनेंगे।
सिंह : आम सितारा स्ट्रांग, बड़े लोगों के साथ मेल-मिलाप फ्रूटफुल रहेगा, शत्रु आपके समक्ष ठहरने की हिम्मत न कर सकेंगे।
कन्या : व्यापार कारोबार में धन लाभ वाला समय, कारोबारी टूरिंग लाभ देगी, कामकाजी कामों को बड़े उत्साह के साथ निपटा सकेंगे।
तुला: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, कोशिशों, इरादों में कामयाबी मिलेगी, शुभ कामों में ध्यान, शीत वस्तुए परहेज के साथ यूज करें।
वृश्चिक: सितारा खर्चों को बढ़ाने, अर्थ दशा टाइट रखने तथा आपकी किसी पेमैंट को फंसाने वाला, उधारी में भी न फंसें।
धनु : टीचिंग, कोचिंग, पुस्तक प्रकाशन, टूरिज्म, कंसल्टैंसी, होटलिंग, लिकर का काम करने वालों की अर्थ दशा कंफर्टेबल रहेगी।
मकर: सरकारी तथा गैर-सरकारी कामों में कामयाबी मिलेगी, मान-सम्मान की प्राप्ति, दुश्मन आपके समक्ष अपने आपको बेबस सा महसूस करेंगे।
कुंभ: आम सितारा मजबूत जो आपके पक्ष को दूसरों पर हावी, प्रभावी, विजयी रखेगा, मगर स्वभाव में क्रोध का असर रहेगा।
मीन : सितारा सेहत, खासकर पेट के लिए ढीला, नाप-तोल कर खान-पान करना ठीक रहेगा, मगर आम हालात अनुकूल चलेंगे।