Bomb Threat: दिल्ली के 9 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप

Edited By Updated: 09 Feb, 2026 09:38 AM

9 delhi schools receive bomb threats

Delhi Schools Bomb Threat: देश की राजधानी दिल्ली से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है। सोमवार सुबह दिल्ली के 9 प्रतिष्ठित स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। इस सूचना के बाद स्कूल प्रशासन और अभिभावकों में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रण में ले लिया है।

त्वरित कार्रवाई: छात्रों का रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन

धमकी भरा ईमेल मिलते ही सभी संबंधित स्कूलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी छात्रों और स्टाफ को तुरंत कक्षाओं से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों और खुले मैदानों में पहुंचाया गया।दिल्ली पुलिस की बम निरोधक टीम (Bomb Disposal Squad) और डॉग स्क्वायड की टीमें मौके पर पहुंचीं। स्कूलों के हर कोने, लाइब्रेरी, वॉशरूम और खेल के मैदानों की सघन तलाशी ली जा रही है। स्कूलों ने तुरंत मैसेज भेजकर माता-पिता को सूचित किया और बच्चों को घर ले जाने के लिए कहा।

जांच के दायरे में 'धमकी भरा ईमेल'

पुलिस के साइबर सेल विभाग ने उस ईमेल की जांच शुरू कर दी है जिसके जरिए यह धमकी दी गई थी। शुरुआती जांच में यह किसी की शरारत या 'होक्स कॉल' (Hoax Call) लग रही है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ रही है। प्रभावित स्कूलों के आसपास के इलाकों को सील कर दिया गया है और पीसीआर वैन तैनात कर दी गई हैं। पुलिस ने जनता और अभिभावकों से अपील की है कि वे पैनिक (घबराएं) न करें और अफवाहों पर ध्यान न दें।

दिल्ली में पहले भी हुई हैं ऐसी घटनाएं

बता दें कि दिल्ली के स्कूलों को इस तरह की धमकियां मिलना पिछले कुछ समय में बढ़ा है। हर बार जांच में ये धमकियां फर्जी पाई गई हैं लेकिन सुरक्षा एजेंसियां हर कॉल और ईमेल को गंभीरता से लेती हैं। उपराज्यपाल और पुलिस कमिश्नर कार्यालय पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

