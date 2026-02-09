यूरोप तक फैला Epstein files का जहरः फ्रांस के पूर्व संस्कृति मंत्री जैक लैंग ने अहम पद से दिया इस्तीफा, बेटी भी जांच के घेरे में

फ्रांस के पूर्व संस्कृति मंत्री जैक लैंग ने एपस्टीन फाइलों में नाम आने के बाद इस्तीफा दे दिया। उनका नाम 600 से अधिक बार दस्तावेज़ों में दर्ज है। जैक लैंग और उनकी बेटी पर एपस्टीन से जुड़े ऑफशोर लेन-देन के जरिए गंभीर टैक्स फ्रॉड लॉन्ड्रिंग की जांच चल...

International Desk: एपस्टीन फाइलों का जहर अब यूरोप की राजनीति में भी फैलने लगा है। फ्रांस के पूर्व संस्कृति मंत्री और देश की सांस्कृतिक पहचान माने जाने वाले जैक लैंग को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है, क्योंकि जेफ्री एपस्टीन से जुड़े दस्तावेज़ों में उनका नाम 600 से अधिक बार सामने आया है। मामला सिर्फ नैतिकता का नहीं, बल्कि गंभीर टैक्स फ्रॉड और ऑफशोर मनी लॉन्ड्रिंग की आपराधिक जांच तक पहुंच चुका है।यह खुलासा हाल ही में सार्वजनिक किए गए एपस्टीन से जुड़े दस्तावेज़ों के जरिए हुआ है। जैक लैंग ने पेरिस स्थित अरब वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। 86 वर्षीय जैक लैंग ने 7 फरवरी 2026 को अपना इस्तीफा सौंपा था। कुछ रिपोर्ट्स में इसे “इस्तीफे की पेशकश” बताया गया, जिसे 8 फरवरी 2026 को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया।

यह विवाद तब गहराया जब अमेरिकी न्याय विभाग (US Department of Justice) ने 30 जनवरी 2026 को जेफ्री एपस्टीन से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक कीं। इन दस्तावेज़ों की समीक्षा Reuters ने की, जिसमें सामने आया कि जैक लैंग का नाम लगभग 670 बार दर्ज है। AP News और अन्य अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है। इतनी बार नाम सामने आना अपने आप में असाधारण माना जा रहा है। फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय ने इस्तीफे की पुष्टि करते हुए यह भी बताया कि अब नए अध्यक्ष की तलाश शुरू कर दी गई है।यह मामला अब केवल आरोपों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आधिकारिक पुष्टि के साथ राजनीतिक संकट का रूप ले चुका है।

इस्तीफे की वजह

एपस्टीन फाइलों में जैक लैंग और उनकी बेटी दोनों के नाम उन संदिग्ध ऑफशोर लेन-देन में सामने आए हैं, जिनका संबंध सीधे जेफ्री एपस्टीन से जोड़ा जा रहा है। इसके बाद फ्रांसीसी जांच एजेंसियों ने जैक लैंग और उनकी बेटी के खिलाफ “एग्रेवेटेड टैक्स फ्रॉड लॉन्ड्रिंग” यानी गंभीर कर-चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी है।

जांच का दायरा कितना गंभीर?

जांच एजेंसियों के अनुसार, मामला केवल नैतिक या राजनीतिक नहीं, बल्कि आर्थिक अपराधों से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि एपस्टीन से जुड़े ऑफशोर नेटवर्क का इस्तेमाल कर अवैध धन को छिपाया गया और टैक्स से बचने की कोशिश की गई। इस वजह से जांच अब आपराधिक स्तर पर पहुंच चुकी है।

जैक लैंग की प्रतिक्रिया

इस्तीफे के बाद जैक लैंग ने कहा कि वह अपने पद से हटने को लेकर “गहराई से आहत” हैं।उन्होंने यह जरूर माना कि नाम सामने आना उनके लिए व्यक्तिगत झटका है, लेकिन किसी भी आपराधिक आरोप को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया। हालांकि आलोचकों का कहना है कि इस्तीफा देने से संभावित अपराध खत्म नहीं हो जाते।

फ्रांस की राजनीति पर असर

जैक लैंग फ्रांस की राजनीति और सांस्कृतिक दुनिया का एक बड़ा नाम रहे हैं। उनका इस तरह इस्तीफा देना राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की सरकार के लिए भी असहज स्थिति पैदा कर रहा है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं।

एपस्टीन फाइलों का बढ़ता असर

यह मामला दिखाता है कि एपस्टीन फाइलें केवल अमेरिका तक सीमित नहीं हैं। जैसे-जैसे दस्तावेज़ सामने आ रहे हैं, वैसे-वैसे दुनिया भर के शक्तिशाली और प्रतिष्ठित लोगों पर कानूनी संकट गहराता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। AP News के अनुसार, जैक लैंग का नाम एपस्टीन से जुड़े दस्तावेज़ों में असामान्य रूप से बड़ी संख्या में दर्ज है।रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच एजेंसियां ऑफशोर वित्तीय नेटवर्क और टैक्स फ्रॉड एंगल पर विशेष ध्यान दे रही हैं।

जैक लैंग का इस्तीफा केवल एक शुरुआत माना जा रहा है। यह मामला साफ संकेत देता है कि एपस्टीन नेटवर्क की परछाइयाँ अब यूरोप की राजनीति तक पहुंच चुकी हैं। इस्तीफा नैतिक दबाव कम कर सकता है, लेकिन कानूनी सवाल अभी भी कायम हैं।