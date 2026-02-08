Main Menu

    Aaj Ka Good Luck (9th February 2026) : आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Aaj Ka Good Luck (9th February 2026) : आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

08 Feb, 2026

मेष (Aries) आज का दिन आपके आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। नौकरी में किसी पुराने प्रोजेक्ट के सफल होने से पदोन्नति के संकेत हैं।

मेष (Aries)
आज का दिन आपके आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। नौकरी में किसी पुराने प्रोजेक्ट के सफल होने से पदोन्नति के संकेत हैं।
शुभ संकेत: सफेद रंग की वस्तु का उपहार मिलना।
गुडलक उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध और काले तिल अर्पित करें।

 वृषभ (Taurus)
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। किसी निवेश से अचानक लाभ मिलने की संभावना है। संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझ सकते हैं।
शुभ संकेत: सुबह के समय किसी मंदिर की घंटी सुनाई देना।
गुडलक उपाय: ॐ सों सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें।

मिथुन (Gemini )
कल आपकी रचनात्मकता चरम पर होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी सलाह को गंभीरता से लिया जाएगा। पार्टनर के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे।
शुभ संकेत: पक्षियों का चहचहाना आपके घर के पास बढ़ना।
गुडलक उपाय: भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं।

कर्क (Cancer)
चंद्रमा की स्थिति आपके मन को शांत रखेगी। लंबी दूरी की यात्रा सुखद रहेगी। माता के सहयोग से धन लाभ के योग हैं।
शुभ संकेत: हाथ में अचानक सफेद रुमाल या कपड़ा आना।
गुडलक उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें और सफेद फूल अर्पित करें।

सिंह (Leo)
आज आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। हालांकि, दोपहर के बाद स्थितियां आपके पक्ष में होंगी और कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है।

शुभ संकेत: किसी बड़े बुजुर्ग का अचानक घर आना।

गुडलक उपाय: जल में थोड़ा गंगाजल मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें।

कन्या (Virgo)
पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी। व्यापार में प्रतिद्वंद्वी आपसे पीछे छूट जाएंगे। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिलेंगे।
शुभ संकेत: उत्तर दिशा से कोई शुभ समाचार प्राप्त होना।
गुडलक उपाय: जरूरतमंदों को मिश्री या दूध का दान करें।

तुला (Libra)
लग्जरी चीजों की खरीदारी पर खर्च हो सकता है। ऑफिस में बॉस आपकी मेहनत से प्रभावित होंगे। जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा।
शुभ संकेत: चांदी की कोई वस्तु सामने दिखना।
गुडलक उपाय: सफेद वस्त्र पहनें या कम से कम एक सफेद रुमाल पास रखें।

वृश्चिक (Scorpio)
रुके हुए सरकारी काम पूरे होंगे। नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। भाई-बहनों का सहयोग आपको मानसिक मजबूती देगा।

शुभ संकेत: घर की दहलीज पर गाय का आना।

गुडलक उपाय: महामृत्युंजय मंत्र का एक माला जाप करें।

धनु (Sagittarius)
धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धन का आगमन निरंतर बना रहेगा।
शुभ संकेत: पीले रंग का फल या मिठाई प्राप्त होना।
गुडलक उपाय: शिव मंदिर में शहद का दान करें।

मकर (Capricorn)
मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी। पुराने कर्ज से मुक्ति मिल सकती है।
शुभ संकेत: घर के बाहर नीलकंठ पक्षी का दिखना।
गुडलक उपाय: भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें।

कुंभ (Aquarius)
आज आपके नए दोस्त बनेंगे जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होंगे। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है।
शुभ संकेत: अचानक कहीं से रुके हुए पैसे मिलना।
गुडलक उपाय: 'ॐ नमः शिवाय' लिखते हुए 21 बेलपत्र चढ़ाएं।

 मीन (Pisces)
आज आपकी अंतरात्मा की आवाज आपको सही रास्ता दिखाएगी। विदेश जाने की योजना बना रहे लोगों के लिए दिन शुभ है। परिवार में खुशहाली रहेगी।
शुभ संकेत: सुबह-सुबह कोई भजन या मंत्र सुनाई देना।
गुडलक उपाय: जल में अक्षत (चावल) डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं।
 

