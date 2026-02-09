'तुरंत इस्तीफा दें CM भगवंत मान', हरसिमरत बादल ने तरनतारन हत्याकांड पर उठाए सवाल

शिरोमणि अकाली दल की वरिष्ठ नेता और सांसद हरसिमरत कौर बादल ने तरनतारन में कानून

तरनतारन/चंडीगढ़: शिरोमणि अकाली दल की वरिष्ठ नेता और सांसद हरसिमरत कौर बादल ने तरनतारन में कानून की पढ़ाई कर रही एक छात्रा की सरेआम हत्या पर गहरा दुख और रोष व्यक्त किया है। उन्होंने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि माथे में गोली मारकर की गई इस हत्या की दर्दनाक खबर ने आत्मा को झकझोर कर दिया है।



हरसिमरत कौर बादल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से सवाल करते हुए पूछा कि क्या उनके पास इस बात का कोई जवाब है कि पंजाब में पिस्तौल और रिवॉल्वर इतनी आसानी से कैसे उपलब्ध हो रहे हैं। उन्होंने चिंता जताई कि आज पंजाब में छात्र अपने स्कूलों और कॉलेजों में भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। राज्य के हालात ऐसे हो गए हैं कि धार्मिक स्थलों, बाजारों और गलियों में लगातार गोलियां चल रही हैं। राज्य की बिगड़ती स्थिति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 में अब तक ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरा, जब पंजाब में सरेआम हत्या की कोई घटना न हुई हो।

हरसिमरत कौर बादल ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए और कहा कि पुलिस निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार करने में तो सक्षम दिखाई देती है, लेकिन गैंगस्टरों और अपराधियों के सामने पूरी तरह घुटने टेक चुकी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पंजाब में कानून-व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। इस विफलता के चलते शिरोमणि अकाली दल ने मांग की है कि भगवंत मान अपनी असफलता स्वीकार करें और तुरंत मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें।