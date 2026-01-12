रणवीर सिंह और प्रभास $20M+ नॉर्थ अमेरिका ग्रॉसर देने वाले एकमात्र भारतीय सितारे

रणवीर सिंह ने एक बार फिर भारतीय सिनेमा की वैश्विक पहुंच के नियमों को नए सिरे से परिभाषित कर दिया है। धुरंधर के नॉर्थ अमेरिका में प्रतिष्ठित $20 मिलियन का आंकड़ा पार करते ही रणवीर ने सिर्फ़ एक ब्लॉकबस्टर नहीं दिया उन्होंने इतिहास रच दिया।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। रणवीर सिंह ने एक बार फिर भारतीय सिनेमा की वैश्विक पहुंच के नियमों को नए सिरे से परिभाषित कर दिया है। धुरंधर के नॉर्थ अमेरिका में प्रतिष्ठित $20 मिलियन का आंकड़ा पार करते ही रणवीर ने सिर्फ़ एक ब्लॉकबस्टर नहीं दिया उन्होंने इतिहास रच दिया। यह उपलब्धि महज़ एक संख्या नहीं है; यह इस बात का केस स्टडी मोमेंट है कि सही स्टार पावर और विज़न के साथ भारतीय फ़िल्में दुनिया के सबसे प्रतिस्पर्धी थिएट्रिकल बाज़ारों पर भी अपना दबदबा बना सकती हैं।

इसके साथ ही रणवीर सिंह अब प्रभास के साथ उन इकलौते भारतीय सितारों की सूची में शामिल हो गए हैं, जिनकी फिल्मों ने नॉर्थ अमेरिका में $20M+ का ग्रॉस कलेक्शन किया है और इस तरह वे एक दुर्लभ वैश्विक लीग में अपनी जगह पक्की करते हैं। इस मील के पत्थर को और भी असाधारण बनाता है इसका संदर्भ: धुरंधर, बाहुबली 2 के बाद, इस बेंचमार्क को पार करने वाली केवल दूसरी भारतीय फ़िल्म बन गई है करीब नौ साल बाद। यह लंबा इंतज़ार इस उपलब्धि की विराटता को रेखांकित करता है और यह भी बताता है कि विदेशी बाज़ारों में रणवीर की खींच कितनी असाधारण हो चुकी है।

फ़िल्म का प्रभाव सिर्फ़ कमाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी पहुंच में भी झलकता है। नॉर्थ अमेरिका में 20 लाख से अधिक फ़ुटफॉल्स एक अभूतपूर्व थिएट्रिकल उत्सव का संकेत हैं जो हाउसफुल शो, बार-बार देखे जाने और सीमाओं से परे दर्शकों के जुड़ाव से संचालित है। यह कोई सीमित प्रवासी सफलता नहीं है; यह मुख्यधारा की गूंज है।

धुरंधर के साथ रणवीर सिंह यह साबित करते हैं कि भारतीय सिनेमा की वैश्विक महत्वाकांक्षाएं अब केवल आकांक्षाएं नहीं रहींवे साकार हो सकती हैं। उनकी यह जीत उस निर्णायक क्षण को चिह्नित करती है जहाँ अभिनय, भव्यता और स्टार पावर का संगम होता है, जो उन्हें एक सच्ची वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करता है और भारतीय सिनेमा को विश्व मंच पर एक साहसी नए युग में आगे बढ़ाता है।