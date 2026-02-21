BAFTA से Cannes तक: जब दीपिका पादुकोण ने ‘भारतीय साड़ी’ को वैश्विक गर्व का प्रतीक बनाया

BAFTA से लेकर Cannes जैसे बड़े आयोजनों तक, दीपिका ने भारतीय कपड़ा परंपराओं को खूबसूरती से दिखाया है। ये लुक्स सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि दुनिया के सामने भारतीय संस्कृति पर गर्व का प्रदर्शन हैं।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दुनिया भर में उनके चाहने वाले हैं। फिल्मों के अलावा, वे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी पहचान बना चुकी हैंखासकर अपने शानदार फैशन के लिए। उनके साड़ी लुक्स खास तौर पर यादगार रहे हैं। हर बार वे साड़ी पहनकर भारतीय विरासत और कारीगरी को विश्व मंच पर ले जाती हैं। BAFTA से लेकर Cannes जैसे बड़े आयोजनों तक, दीपिका ने भारतीय कपड़ा परंपराओं को खूबसूरती से दिखाया है। ये लुक्स सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि दुनिया के सामने भारतीय संस्कृति पर गर्व का प्रदर्शन हैं। आइए, उनके सबसे यादगार साड़ी लुक्स पर नज़र डालते हैं।

BAFTA आने वाले हैं और भारतीय प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है इस मौके पर वे पल, जब दीपिका ने साड़ी को सांस्कृतिक गर्व का प्रतीक बनाया:

BAFTA 2024

BAFTA Awards 2024 में दीपिका पादुकोण गोल्ड और सिल्वर रंग की साड़ी में नजर आईं, जिस पर बारीक सीक्विन का काम था। उन्होंने इसे मॉडर्न स्ट्रैपी ब्लाउज़ और सलीके से बने मैसी बन के साथ स्टाइल किया। इस लुक में भारतीय परंपरा और आधुनिक ग्लैमर का सुंदर मेल दिखा।

Cannes 2022

Cannes Film Festival 2022 में दीपिका ने सफेद रफल्ड साड़ी पहनी, जिसे मोतियों से सजे ब्लाउज़ और नेकलेस के साथ जोड़ा। काजल लगी आंखें, हल्का मेकअप और स्लीक बन ने उनके लुक को क्लासिक और एलिगेंट बनाया।

Times 100 Impact 2022

TIME 100 Impact Awards में दीपिका ने पर्ल-व्हाइट शीयर साड़ी पहनी। उनके ब्लाउज़ पर फूलों की कढ़ाई, सीक्विन और बारीक बॉर्डर थे। फेदर पल्लू, हल्के गहने और स्लीक बन ने उनकी शाश्वत भारतीय खूबसूरती को उभारा।

Times 100 Impact 2018

इस मौके पर दीपिका ने सफेद कढ़ाईदार साड़ी पहनी, पूरी तरह सजे ब्लाउज़ और सैटिन पल्लू के साथ। स्लीक बन में उन्होंने भारतीय कारीगरी को सादगी और शान के साथ वैश्विक मंच पर पेश किया।

Cannes 2010

Cannes 2010 में दीपिका सफेद जॉर्जेट साड़ी में दिखीं, जिस पर सुनहरी कढ़ाई और बॉर्डर थे। गोल्ड-सिल्वर ब्लाउज़ के साथ उनका लुक भारतीय परंपरा और खूबसूरती का शानदार उदाहरण था।