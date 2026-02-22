Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Entertainment
    3. | रोम में गूंजा भारतीय सिनेमा का जादू, हम दिल दे चुके सनम का भव्य प्रीमियर

रोम में गूंजा भारतीय सिनेमा का जादू, हम दिल दे चुके सनम का भव्य प्रीमियर

Edited By Updated: 22 Feb, 2026 12:06 PM

hum dil de chuke sanam grand premiere rome indian film festival

भारतीय सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में शुमार हम दिल दे चुके सनम का हाल ही में रोम में आयोजित ‘इंडियन फिल्म फेस्टिवल’ में ग्रैंड प्रीमियर हुआ। इस खास स्क्रीनिंग को Embassy of India, Rome की ओर से प्रस्तुत किया गया।

नई दिल्ली। भारतीय सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में शुमार हम दिल दे चुके सनम का हाल ही में रोम में आयोजित ‘इंडियन फिल्म फेस्टिवल’ में ग्रैंड प्रीमियर हुआ। इस खास स्क्रीनिंग को Embassy of India, Rome की ओर से प्रस्तुत किया गया। यह सिर्फ एक फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं थी, बल्कि भारतीय कला और सिनेमा का एक अंतरराष्ट्रीय उत्सव था, जहाँ फिल्म प्रेमी, कला के पारखी और डिप्लोमैटिक कम्युनिटी एक साथ जुटे।

बड़े पर्दे पर फिर जिंदा हुआ भंसाली का जादू
जैसे ही फिल्म का पहला फ्रेम स्क्रीन पर आया, दर्शक Sanjay Leela Bhansali की सिग्नेचर सिनेमाई दुनिया में खो गए। भव्य सेट्स, बारीकी से सजे कॉस्ट्यूम्स, रंगों का शानदार संयोजन और भावनाओं से भरे दृश्य हर सीन किसी जीवंत पेंटिंग की तरह नजर आया। फिल्म का संगीत, जो आज भी दिलों को छूता है, और कलाकारों की दमदार परफॉर्मेंस ने माहौल को और भी खास बना दिया। खास पलों पर गूंजती तालियों ने यह साबित कर दिया कि यह कहानी आज भी सीमाओं और भाषाओं से परे जाकर लोगों के दिलों को छूती है।

लिविंग लीजेंड की कतार में भंसाली
आज Sanjay Leela Bhansali का नाम भारतीय सिनेमा के दिग्गजों जैसे Raj Kapoor, K. Asif और Guru Dutt के साथ लिया जाता है। अपनी फिल्मों के जरिए उन्होंने बार-बार यह साबित किया है कि भारतीय कहानियों को किस तरह भव्यता और गहराई के साथ पेश किया जा सकता है। उनका सिनेमा सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक कलात्मक विरासत है जो पीढ़ियों तक याद रखी जाती है।

‘लव एंड वॉर’ पर टिकीं अब सबकी नजरें
रोम में हुई इस स्क्रीनिंग ने एक बार फिर यह साफ कर दिया कि भंसाली की कला सरहदों से परे है। उनकी फिल्मों का जादू दुनियाभर के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। अब दर्शकों की निगाहें उनकी अगली फिल्म Love & War पर टिकी हैं, जिसे उनके करियर की एक और महत्वाकांक्षी पेशकश माना जा रहा है। अगर अतीत गवाह है, तो आने वाला समय भी भारतीय सिनेमा के लिए एक और ऐतिहासिक पल लेकर आ सकता है।

और ये भी पढ़े

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!