The Raja Saab Review Hindi: प्रभास के करिश्मे और शानदार VFX ने दर्शकों को किया इंप्रेस

यहां पढें कैसी है फिल्म दि राजा साब...

फिल्म- दि राजा साब (The Raja Saab)

स्टारकास्ट- प्रभास (Prabhas),संजय दत्त (Sanjay Dutt), बोमन ईरानी (Boman Irani), ​​निधि अग्रवाल (Nidhhi Agerwal), मालविका मोहनन(Malavika Mohanan), रिद्धि कुमार (Riddhi Kumar) और ज़रीना वहाब (Zarina Wahab)

डायरेक्टर- मारुति (Maruthi)

रेटिंग- 3*



The Raja Saab: बाहुबली फेम सुपरस्टार प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘दि राजा साब’ आज 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। प्रभास अपने करियर में पहली बार हॉरर जॉनर कर रहे हैं। मारुति के निर्देशन में बनी यह फिल्म हॉरर और एंटरटेनमेंट का जबरदस्त तड़का लेकर आई है, जिसमें प्रभास एक बिल्कुल नए और दिलचस्प अंदाज़ में नजर आ रहे हैं। फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, बोमन ईरानी, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार और जरीना वहाब जैसे दमदार कलाकार अहम भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। People Media Factory और IVY Entertainment द्वारा प्रोड्यूस की गई यह फिल्म दर्शकों के बीच पहले से ही काफी चर्चा में है। तो आखिर कैसी है प्रभास की यह हॉरर-एंटरटेनमेंट से भरपूर फिल्म ‘द राजा साब’ चलिए जानते हैं।



कहानी

फिल्म दि राजा साब की कहानी राजा साब यानी प्रभास के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक शाही परिवार से ताल्लुक रखता है, लेकिन बदले हुए हालात और आर्थिक तंगी के कारण अपनी दादी गंगा देवी के साथ एक सादा और साधारण जीवन जी रहा है। राजू की दादी पिछले कई वर्षों से अपने पति कनक राजू का इंतज़ार कर रही है और इसी वजह से राजू अपनी दादी के लिए अपने दादा की तलाश में निकल पड़ता है। इस तलाश के दौरान उसे कई चौंकाने वाले सच पता चलते हैं जिनसे यह सामने आता है कि उसकी दादी की हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद उसका दादा है। कनक राजू कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि कई शक्तियों वाला व्यक्ति था जो अब मर चुका है और आत्मा बन चुका है। वह एक लालची और मतलबी इंसान था जिसे दोबारा जन्म लेने के लिए अपनी ही पत्नी की जान चाहिए। अपने साथियों के साथ राजू उस हवेली तक पहुंचता है जहां उसके दादा ने लूटी हुई सारी दौलत छिपा रखी है। हवेली में पहुंचते ही उनके साथ कई डरावनी और रहस्यमयी घटनाएं होने लगती हैं जो उन्हें हैरान और भयभीत कर देती हैं। आगे कहानी किस मोड़ पर पहुंचती है, यह जानने के लिए फिल्म देखनी होगी।



एक्टिंग

फिल्म दि राजा साब में सभी कलाकारों की अदाकारी काबिले-तारीफ रही है, लेकिन प्रभास एक बार फिर ऑल-टाइम दमदार अवतार में नजर आए हैं। उनकी स्क्रीन प्रेज़ेंस और शानदार एक्टिंग दर्शकों को पूरी तरह बांधे रखती है और हर सीन में उनका करिश्मा साफ झलकता है। निधि अग्रवाल ने भी अपने किरदार को बेहद खूबसूरती और ईमानदारी से निभाया है, जिसकी वजह से उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया। वहीं संजय दत्त का किरदार कनक राजू के रूप में खूब जचा। उन्होंने अपनी एक्टिंग से यह प्रूफ किया कि वह एक मंझे हुए कलाकार हैं। बोमन ईरानी का रोल छोटा पर काफी असरदार रहा। इसके अलावा मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार और जरीना वहाब समेत बाकी कलाकारों ने भी अपने रोल्स को बखूबी निभाते हुए फिल्म को मजबूती दी है।

डायरेक्शन

दि राजा साब का निर्देशन और लेखन मारुति ने किया है और उन्होंने इस फिल्म को बेहद शानदार तरीके से पर्दे पर उतारा है। उनका डायरेक्शन काबिले-तारीफ है, जहां हर सीन को बारीकी और सोच-समझकर शूट किया गया है। कहानी की पकड़ बनाए रखने के साथ-साथ मारुति ने हॉरर और एंटरटेनमेंट के बीच अच्छा संतुलन बनाया लेकिन फिल्म में कई ऐसे मोड़ आए जहां कुछ खाली सा लगा। फिल्म में हॉरर और कॉमेडी एक साथ कहीं-कहीं पर सूट नहीं बैठती। फिल्म दर्शकों को बोर नहीं होने देती। फिल्म में VFX का इस्तेमाल भी काफी प्रभावशाली ढंग से किया गया है, जो हर सीन को और ज्यादा दमदार बनाता है। People Media Factory और IVY Entertainment के प्रोडक्शन में बनी यह फिल्म तकनीकी तौर पर भी मजबूत नजर आती है और इसका शानदार निर्देशन इसे एक विजुअली और एंटरटेनमेंट से भरपूर अनुभव बनाता है।