बाहुबली से सुपरस्टार बनने के पहले भी प्रभास बॉक्स ऑफिस पर अपनी फिल्मों से धमाल मचा रहे थे

Edited By Updated: 11 Mar, 2026 03:02 PM

prabhas was making waves at box office with his films

बाहुबली ने भले ही प्रभास को पूरे भारत में बड़ा स्टार बना दिया, लेकिन उससे पहले भी उनकी कई फिल्में बड़ी हिट रही थीं।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। बाहुबली ने भले ही प्रभास को पूरे भारत में बड़ा स्टार बना दिया, लेकिन उससे पहले भी उनकी कई फिल्में बड़ी हिट रही थीं। डार्लिंग, वर्षम जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की और दर्शकों में उनकी लोकप्रियता बढ़ाई।

प्रभास आज भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में गिने जाते हैं। उनकी दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस और जबरदस्त फैन फॉलोइंग की वजह से उनकी फिल्में अक्सर बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाती हैं। बाहुबली फ्रेंचाइज़ी ने भारतीय सिनेमा के कलेक्शन का स्तर ही बदल दिया और पैन-इंडिया फिल्मों का नया दौर शुरू किया।

आज बड़ी कमाई और बड़े हिट्स आम बात बन चुकी है, लेकिन इस ट्रेंड को शुरू करने वाले शुरुआती सितारों में प्रभास भी शामिल थे। असल में बाहुबली से पहले ही उनकी कई फिल्में सिनेमाघरों में सफल हो चुकी थीं, जिनसे साबित हुआ कि वह पहले से ही दर्शकों को थिएटर तक खींचने की ताकत रखते थे।


इस फिल्म में प्रभास के साथ त्रिशा कृष्णन थीं। रोमांस और एक्शन से भरी इस फिल्म की कहानी, संगीत और प्रभास की दमदार एक्टिंग ने इसे बड़ी हिट बना दिया।

आदवी रामुडु
इस फिल्म में प्रभास और आरती अग्रवाल नजर आए। एक्शन, रोमांस और फैमिली ड्रामा के मिश्रण वाली इस फिल्म में प्रभास की एनर्जेटिक परफॉर्मेंस को दर्शकों ने काफी पसंद किया।

 डार्लिंग
प्रभास और काजल अग्रवाल की यह रोमांटिक फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आई। मजेदार और भावुक लव स्टोरी, साथ ही दोनों की शानदार केमिस्ट्री ने फिल्म को हिट बना दिया।

छत्रपति
एस. एस. राजामौली के निर्देशन में बनी इस फिल्म में प्रभास ने शिवाजी नाम के किरदार को निभाया, जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है। फिल्म की कहानी और प्रभास की ताकतवर एक्टिंग को दर्शकों ने खूब सराहा।

मिस्टर परफेक्ट
इस फिल्म में प्रभास के साथ काजल अग्रवाल और तापसी पन्नू थीं। कहानी एक ऐसे इंसान की है जो हर चीज़ में परफेक्शन चाहता है, लेकिन बाद में प्यार और समझौते की अहमियत समझता है। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट रही।

बिल्ला
इस एक्शन थ्रिलर में प्रभास डबल रोल में नजर आए। अनुष्का शेट्टी और नमिता भी फिल्म में थीं। स्टाइलिश प्रेज़ेंटेशन और प्रभास की करिश्माई एक्टिंग ने इसे दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय बना दिया।

रेबल
तमन्ना भाटिया और दीक्षा सेठ के साथ प्रभास की यह हाई-ऑक्टेन एक्शन फिल्म थी। इसके स्टाइलिश एक्शन, दमदार म्यूजिक और प्रभास की स्क्रीन प्रेज़ेंस ने उनकी मास अपील को और मजबूत किया।

 

