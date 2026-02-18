Main Menu

सलमान खान के पिता सलीम खान की तबीयत गंभीर, इस बीमारी के कारण अस्पताल में है भर्ती

Edited By Updated: 18 Feb, 2026 01:05 PM

salman khan father salim khan is hospitalized due to this illness

सलमान खान के पिता और मशहूर स्क्रीनराइटर सलीम खान की तबीयत गंभीर है। 17 फरवरी को उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी सर्जरी की गई और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। 90 वर्षीय सलीम खान का ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ने से दिमाग...

बाॅलीवुड डेस्क : मशहूर अभिनेता Salman Khan के पिता और हिंदी सिनेमा के दिग्गज पटकथा लेखक Salim Khan की तबीयत पिछले कुछ दिनों से गंभीर बताई जा रही है। 17 फरवरी को उन्हें मुंबई के Lilavati Hospital में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। परिवार के करीबी सूत्रों के अनुसार उनकी सर्जरी की गई है और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। पिता की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलते ही सलमान खान के साथ-साथ अरबाज खान, सोहेल खान, अर्पिता खान और अलवीरा खान अस्पताल पहुंचे। परिवार के अन्य सदस्य भी अस्पताल के बाहर मौजूद नजर आए।

क्या हुआ है सलीम खान को?

मिली जानकारी के अनुसार 90 वर्षीय सलीम खान का ब्लड प्रेशर अचानक बहुत अधिक बढ़ गया था। हाई ब्लड प्रेशर के कारण दिमाग के दाएं हिस्से की रक्त वाहिकाओं पर दबाव बढ़ा और वहां इंटरनल ब्लीडिंग (आंतरिक रक्तस्राव) शुरू हो गया। जब रक्तचाप अत्यधिक बढ़ जाता है तो नसें फटने का खतरा रहता है, जिससे ब्रेन हेमरेज जैसी गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। डॉक्टरों ने तुरंत उपचार शुरू किया और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जरूरी मेडिकल प्रक्रियाएं अपनाई गईं।

दिमाग की नस फटने के संभावित लक्षण

विशेषज्ञों के अनुसार यदि दिमाग में ब्लीडिंग होती है तो निम्न लक्षण दिखाई दे सकते हैं:

  • अचानक और तेज सिरदर्द, जो कुछ ही मिनटों में गंभीर हो जाए
  • शरीर के किसी हिस्से में कमजोरी या सुन्नपन
  • बोलने या समझने में दिक्कत
  • धुंधला दिखाई देना या एक चीज दो-दो दिखना
  • चक्कर आना या बेहोशी
  • गर्दन में अकड़न
  • उल्टी या मितली 
  • गंभीर मामलों में दौरा पड़ना

ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अस्पताल पहुंचना जरूरी होता है।

हाई ब्लड प्रेशर के अन्य खतरे

उच्च रक्तचाप (हाइपरटेंशन) को ‘साइलेंट किलर’ भी कहा जाता है क्योंकि यह बिना स्पष्ट लक्षणों के शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके संभावित प्रभाव इस प्रकार हैं:

1. स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज

ब्लड प्रेशर ज्यादा होने से दिमाग की नसें कमजोर होकर फट सकती हैं, जिससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है।

2. किडनी को नुकसान

लगातार हाई ब्लड प्रेशर किडनी की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है और गंभीर स्थिति में किडनी फेलियर का कारण बन सकता है।

3. नाक से खून आना

कई बार अत्यधिक रक्तचाप के कारण नाक से खून बहने की शिकायत हो सकती है।

4. धमनियों की कमजोरी

उच्च रक्तचाप रक्त वाहिकाओं को कमजोर कर देता है, जिससे शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त प्रवाह प्रभावित हो सकता है।

डॉक्टरों की निगरानी में उपचार जारी

फिलहाल सलीम खान की स्थिति पर डॉक्टरों की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। परिवार और प्रशंसक उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।


 

