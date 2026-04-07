Shehnaaz Gill का ग्लैमरस अवतार ! स्कर्ट-टॉप में दिखा हॉट एंड Stylish Look

Mumbai : कभी खुद को पंजाब की कैटरीना कैफ कहकर पहचान बनाने वाली Shehnaaz Gill आज किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। अपनी मासूमियत और स्टाइल के दम पर दुनिया भर में नाम कमाने वाली शहनाज का एक नया लुक सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है।

Mumbai : कभी खुद को पंजाब की कैटरीना कैफ कहकर पहचान बनाने वाली Shehnaaz Gill आज किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। अपनी मासूमियत और स्टाइल के दम पर दुनिया भर में नाम कमाने वाली शहनाज का एक नया लुक सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। हाल ही में एक इवेंट के दौरान शहनाज के सिजलिंग अवतार ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया।

इंडिया 2030 लीडरशिप कॉन्क्लेव में दिखा जलवा

शहनाज गिल हाल ही में 'इंडिया 2030 लीडरशिप कॉन्क्लेव 2026 इवेंट का हिस्सा बनीं। इस खास मौके पर उन्होंने अपनी खूबसूरती और ग्रेस से महफिल लूट ली। 32 साल की इस हसीना ने जैसे ही इवेंट में एंट्री की, सबकी निगाहें उनके स्टाइलिश आउटफिट पर टिक गईं। शहनाज का यह अंदाज इतना कातिलाना था कि इसके आगे बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी अभिनेत्रियों का स्टाइल भी फीका नजर आ रहा था।

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लुक की खासियत: स्ट्रैपलेस पेपलम टॉप और ग्रेसफुल अंदाज

शहनाज ने इस इवेंट के लिए आइवरी शेड का एक कस्टम-मेड स्कर्ट-टॉप सेट चुना था। उनके इस लुक में मॉडर्न ग्लैमर और क्लासिक एलिगेंस का बेहतरीन तालमेल देखने को मिला। उन्होंने स्ट्रैपलेस स्वीटहार्ट नेकलाइन वाला स्ट्रक्चर्ड पेपलम टॉप पहना था। यह टॉप उनके शोल्डर्स और कॉलरबोन को खूबसूरती से हाइलाइट कर रहा था।

परफेक्ट फिट: पेपलम डिजाइन ने उनकी कमर को डिफाइन करते हुए उन्हें एक शानदार 'आवरग्लास' शेप दी। साइड्स में फैब्रिक की अनोखी फिनिशिंग इसे और भी मॉडर्न लुक दे रही थी।

पर्ल्स और सेक्विन से सजी स्कर्ट ने बढ़ाया ग्लैम कोशेंट

टॉप के साथ शहनाज ने मैचिंग बॉडी-हगिंग स्कर्ट कैरी की थी, जो उनके लुक में चार चांद लगा रही थी।

बारीक कारीगरी: स्कर्ट पर उसी रंग के मोतियों और सेक्विन से जालीदार पैटर्न बनाया गया था।

स्टाइलिश कट: चलने-फिरने में आसानी और स्टाइल को बढ़ाने के लिए स्कर्ट के पिछले हिस्से में सेंटर स्लिट दिया गया था।



