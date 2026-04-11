इस दिन आएगा 'स्वयंभू' का पहला सिंगल आजा धीररा, मेकर्स ने जबरदस्त पोस्टर के साथ किया ऐलान

मेकर्स ने एक नई घोषणा की है। निखिल सिद्धार्थ का एक नया पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि फिल्म का पहला गाना 'आजा धीररा' 16 अप्रैल को रिलीज़ होगा। इस पोस्टर में निखिल एक खूंखार योद्धा के अवतार में नज़र आ रहे हैं, जो घने जंगल के...

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। 'कार्तिकेय 2' फेम निखिल सिद्धार्थ की फिल्म 'स्वयंभू' इस वक्त की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बन गई है। मेकर्स ने हाल ही में फिल्म का बहुप्रतीक्षित टीज़र रिलीज़ किया है, जिसमें फिल्म के बड़े स्केल, तीव्रता और एक दमदार सिनेमाई विज़न की झलक देखने को मिलती है। ज़बरदस्त एक्शन सीन्स, शानदार विज़ुअल्स और एनर्जेटिक बैकग्राउंड स्कोर वाले इस टीज़र ने दर्शकों के बीच भारी हाइप पैदा कर दी है, जिसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसने देखते ही देखते 1.8 करोड़ (18 मिलियन) व्यूज़ का आंकड़ा पार कर लिया है और यह गिनती लगातार बढ़ती जा रही है।

मेकर्स ने किया अनाउंस

इस उत्साह को और बढ़ाते हुए मेकर्स ने एक नई घोषणा की है। निखिल सिद्धार्थ का एक नया पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि फिल्म का पहला गाना 'आजा धीररा' 16 अप्रैल को रिलीज़ होगा। इस पोस्टर में निखिल एक खूंखार योद्धा के अवतार में नज़र आ रहे हैं, जो घने जंगल के बैकग्राउंड में पूरी शिद्दत के साथ भाला ताने हुए हैं। इस बेहद लुभावनी झलक ने फिल्म के संगीत और विज़ुअल अनुभव को लेकर उत्सुकता को और भी बढ़ा दिया है।

पोस्टर शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, “योद्धा की भावना का जश्न मनाने वाला एक एंथम #Swayambhu का पहला सिंगल #AajaaDheerara 16 अप्रैल को आ रहा है। 2026 की गर्मियों में सिनेमाघरों में धमाका होगा "

भारत के स्वर्ण युग की भव्यता के बीच, फिल्म का टीज़र एक ऐसी कहानी पेश करता है जो संस्कृति, वीरता और परंपराओं में गहराई तक बसी है। इस कहानी के केंद्र में 'सेंगोल' है, जो विरासत, न्याय और धर्म के इर्द-गिर्द घूमने वाली एक महागाथा की ओर इशारा करता है। निखिल सिद्धार्थ इसमें एक बेहद प्रभावशाली अंदाज़ में नज़र आ रहे हैं और फैंस को यहाँ उनका एक बिल्कुल अलग रूप देखने को मिलेगा।

इस फिल्म के लिए इंडस्ट्री के बेहतरीन और दिग्गज तकनीशियनों व क्रिएटिव लोगों की एक असाधारण टीम साथ आई है। डायरेक्टर भरत कृष्णमाचारी के निर्देशन में बन रहे इस प्रोजेक्ट में 'KGF' और 'सालार' फेम रवि बसरूर का संगीत है। वहीं 'बाहुबली' और 'RRR' के सिनेमैटोग्राफर के.के. सेंथिल कुमार ने इसके विज़ुअल्स को शानदार बनाया है और 'बाहुबली' के ही टम्मीराजू ने इसकी एडिटिंग की है। इनके साथ ही कई अन्य नामी कलाकार इस टीम का हिस्सा हैं। लगभग 170 दिनों की लंबी शूटिंग के साथ, यह प्रोजेक्ट हाल के समय के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोडक्शंस में से एक है।

'स्वयंभू' का निर्माण पिक्सेल स्टूडियोज़ के भुवन और श्रीकर ने किया है। भारत के समृद्ध इतिहास और अमर गौरव को एक महाकाव्य श्रद्धांजलि के रूप में पेश की जा रही यह फिल्म, गर्मियों में साल 2026 में दुनिया भर में रिलीज़ के लिए तैयार है।