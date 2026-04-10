Hollywood का सबसे बड़ा वेडिंग इवेंट ! Taylor Swift और Travis Kelce जल्द बंधेंगे शादी के बंधन में

Taylor Swift wedding : पॉप स्टार Taylor Swift और एनएफएल दिग्गज Travis Kelce के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। खबरों की मानें तो यह पावर कपल अब जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाला है। आइए जानते हैं इस ग्रैंड वेडिंग से जुड़ी अब तक की सारी...

Taylor Swift wedding : पॉप स्टार Taylor Swift और एनएफएल दिग्गज Travis Kelce के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। खबरों की मानें तो यह पावर कपल अब जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाला है। आइए जानते हैं इस ग्रैंड वेडिंग से जुड़ी अब तक की सारी डिटेल्स।

शादी की तारीख और सीक्रेट प्लान

पिछले काफी समय से चर्चा थी कि दोनों 13 जून को शादी करेंगे लेकिन नई रिपोर्ट्स की मानें तो अब 3 जुलाई को फाइनल डेट माना जा रहा है। टेलर और ट्रैविस अपनी प्राइवेसी को लेकर इतने गंभीर हैं कि शादी में शामिल होने वाले मेहमानों से पहले ही NDA (नॉन-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट) साइन करवाया जा रहा है, ताकि फंक्शन की कोई भी जानकारी या फोटो लीक न हो सके।

Venue को लेकर सस्पेंस

पहले ऐसी अफवाहें थीं कि शादी रोड आइलैंड के मशहूर 'ओसियन हाउस' में होगी, लेकिन वहां के वेडिंग प्लानर ने इन खबरों का खंडन कर दिया है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि यह कपल न्यूयॉर्क में किसी गुप्त स्थान पर सात फेरे ले सकता है।

रिलेशनशिप का सफर

टेलर और ट्रैविस पिछले दो सालों से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं।

अगस्त 2025: दोनों ने सोशल मीडिया पर एक प्यारी सी फोटो शेयर कर अपनी सगाई का एलान किया था। करीबी दोस्तों और परिवार को Save the Date कार्ड्स भेजे जा चुके हैं।

तीन हफ्तों का शानदार हनीमून

शादी के बाद यह कपल एक लंबा ब्रेक लेने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि उनका हनीमून करीब 3 हफ्तों का होगा, जिसमें वे दुनिया के कई खूबसूरत देशों की सैर करेंगे। उनकी बकेट लिस्ट में ये जगहें शामिल हैं। बहामास, इटली और फ्रांस, क्रोएशिया और ग्रीस, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया। कुल मिलाकर, यह साल की सबसे चर्चित शादियों में से एक होने वाली है, भले ही इसे दुनिया की नजरों से छिपाकर रखने की पूरी कोशिश की जा रही हो।