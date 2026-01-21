‘द 50’ की ग्रैंड एंट्री: 50 दिमाग, 1 महल और सत्ता की सबसे बड़ी जंग!

रियलिटी शो ‘The 50’ ने अपने गेम की दुनिया को और भी भव्य बनाते हुए अपने शानदार महल (Mahal) से पर्दा उठा दिया है। यह सिर्फ एक सेट नहीं, बल्कि एक ऐसा जीता-जागता किंगडम है, जहां हर कदम पर पावर, स्ट्रैटेजी और सर्वाइवल की परीक्षा होगी। जैसे ही खिलाड़ी इस...

नई दिल्ली। रियलिटी शो ‘The 50’ ने अपने गेम की दुनिया को और भी भव्य बनाते हुए अपने शानदार महल (Mahal) से पर्दा उठा दिया है। यह सिर्फ एक सेट नहीं, बल्कि एक ऐसा जीता-जागता किंगडम है, जहां हर कदम पर पावर, स्ट्रैटेजी और सर्वाइवल की परीक्षा होगी। जैसे ही खिलाड़ी इस महल में कदम रखेंगे, गेम की सोच, चाल और मुकाबले अपने आप बदल जाएंगे।

राजस्थानी विरासत और मॉडर्न डिजाइन का अनोखा मेल

इस ग्रैंड महल को भारतीय वास्तुकला, खासतौर पर राजस्थानी प्रभाव के साथ डिजाइन किया गया है. पारंपरिक स्ट्रक्चर, मोटिफ्स और कारीगरी को मॉडर्न स्टाइल और कंटेम्पररी डिजाइन के साथ जोड़ा गया है। नतीजा एक ऐसा पैलेस है जो टाइमलेस भी लगता है और पूरी तरह प्रेज़ेंट डे भी. इसकी भव्यता, डिटेलिंग और लेआउट इसे किसी असली शाही किंगडम जैसा एहसास देते हैं, जो खासतौर पर गेमप्ले को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

तीन ज़ोन में बंटा है पूरा महल

‘The 50’ का यह महल तीन इंटरकनेक्टेड ज़ोन्स में फैला हुआ है, जो गेम के हर पहलू को प्रभावित करते हैं-

1. Courtyard (आंगन) यहीं मौजूद है Danger Zone, जहां खतरा, दबाव और निर्णायक पल खिलाड़ियों की किस्मत तय करते हैं।

2. Arena- यह गेम का असली रणक्षेत्र है. यहीं खिलाड़ी फिजिकल और मेंटल चैलेंजेस में एक-दूसरे से भिड़ते नजर आएंगे।

3. Main Mahal- महल का दिल, जहां शांति और टकराव दोनों साथ चलते हैं. इसमें 6 खूबसूरती से डिजाइन किए गए कमरे, 3 सिटिंग एरिया और एक झूला भी है, जो लगातार चल रहे गेम के बीच कुछ पल की राहत देता है।

Lion’s Den: ताकत और सत्ता का प्रतीक

महल के दोनों ओर बनी लंबी सीढ़ियां सीधे ले जाती हैं Lion’s Den तक। यह जगह पूरे किंगडम पर नजर रखती है और सत्ता का सबसे बड़ा प्रतीक है। महल में मौजूद जानवरों की मूर्तियां और स्ट्रक्चर्स जंगल के नियम और हायरार्की को दिखाते हैं, जहां शेर अंतिम शासक के रूप में केंद्र में है. पूरा सेट ऐसा महसूस कराता है जैसे खिलाड़ी किसी Jungle Ruler’s Mahal में प्रवेश कर चुके हों।

गेम का हिस्सा बनेगा खुद महल

राजस्थान की आर्किटेक्चरल रिचनेस और मॉडर्न डिजाइन को मिलाकर इस सेट को पूरी तरह इमर्सिव एक्सपीरियंस के तौर पर तैयार किया गया है। महल का हर कोना गेम की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे यह सेट खुद राइवलरी, अलायंसेस और गेम के नतीजों को प्रभावित करेगा।

1 फरवरी से शुरू होगा ‘The 50’

शानदार सेट, नई स्ट्रैटेजी और हाई-स्टेक गेमप्ले के साथ ‘The 50’ 1 फरवरी से JioHotstar पर स्ट्रीम होगा और Colors TV पर भी टेलीकास्ट किया जाएगा। यह रियलिटी शो दर्शकों के लिए एक बोल्ड, इमर्सिव और गेम-चेंजिंग एक्सपीरियंस लेकर आने वाला है।