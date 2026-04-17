डुअल जिम्मेदारी के साथ खदान में नजर आएंगे यश अहलावत, फिल्म निर्माण में बढ़ा दखल

अभिनेता और उभरते फिल्ममेकर यश अहलावत अपनी आने वाली फिल्म खदान के जरिए इंडस्ट्री में अपनी पकड़ को और मजबूत करते नजर आएंगे। इस फिल्म में वह न सिर्फ अभिनय कर रहे हैं, बल्कि एसोसिएट प्रोड्यूसर की भूमिका भी निभा रहे हैं, जो उनके बढ़ते क्रिएटिव और...

नई दिल्ली। अभिनेता और उभरते फिल्ममेकर यश अहलावत अपनी आने वाली फिल्म खदान के जरिए इंडस्ट्री में अपनी पकड़ को और मजबूत करते नजर आएंगे। इस फिल्म में वह न सिर्फ अभिनय कर रहे हैं, बल्कि एसोसिएट प्रोड्यूसर की भूमिका भी निभा रहे हैं, जो उनके बढ़ते क्रिएटिव और प्रोडक्शन इन्वॉल्वमेंट को दर्शाता है।



यश ने कहा- खदान की शूटिंग हाल ही में छत्तीसगढ़ में पूरी हुई है, जो हमारी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है, यश अहलावत इस प्रोजेक्ट में शुरुआत से ही कई स्तरों पर जुड़े हुए हैं। जहां एक ओर वह अपने अभिनय के जरिए कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर फिल्म के निर्माण और क्रिएटिव फैसलों में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उनका यह डुअल रोल उनके प्रोफेशनल विकास और फिल्ममेकिंग के प्रति उनके गंभीर दृष्टिकोण को उजागर करता है।



हार्ध्यान फिल्म्स के बैनर तले बन रही खदान को एक मजबूत कंटेंट-ड्रिवन फिल्म के रूप में देखा जा रहा है। फिल्म का निर्देशन विस्वेश सिंह सेहरावत कर रहे हैं, जिनकी कहानी कहने की शैली यथार्थ और गहराई पर आधारित मानी जाती है। फिलहाल फिल्म पोस्ट-प्रोडक्शन के चरण में है, जहां यश इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं।

फिल्म में ओमकार दास माणिकपुरी भी अहम भूमिका में नजर आएंगे, जिन्हें पीपली लाइव में उनके शानदार अभिनय के लिए व्यापक पहचान मिली थी। उनकी मौजूदगी फिल्म की विश्वसनीयता और प्रभाव को और बढ़ाती है।



फिल्मी प्रोजेक्ट्स के अलावा, यश अहलावत टैलेंट डेवलपमेंट स्पेस में भी लगातार सक्रिय हैं। स्टूडियो 19 फिल्म्स के साथ मिलकर वह इस सितंबर बॉलीवुड मिस्टर एंड मिस इंडिया के 7वें सीजन को लॉन्च करने जा रहे हैं, जो पिछले छह वर्षों से नए टैलेंट को मंच प्रदान करता आ रहा है।



इस पहल को लेकर यश अहलावत ने कहा, "my role in promoting emerging talent in the entertainment industry". खदान मेरे लिए एक बहुत खास प्रोजेक्ट है। इसका हिस्सा बनकर, न केवल एक अभिनेता बल्कि एक एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में भी, मुझे फिल्म निर्माण की प्रक्रिया को गहराई से समझने और कई स्तरों पर रचनात्मक योगदान देने का मौका मिला।