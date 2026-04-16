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दुनिया ने यूक्रेन के साहस को किया सलाम, जेलेंस्की को मिला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान

Edited By Updated: 16 Apr, 2026 05:53 PM

zelenskyy to receive international prize honoring his and ukraine s courage

वोलोदिमीर जेलेंस्की (Volodymyr Zelenskyy) को 'इंटरनेशनल फोर फ्रीडम अवॉर्ड' (International Four Freedoms Award) से सम्मानित किया गया। यह सम्मान Russia के साथ युद्ध में Ukraine के साहस और नेतृत्व के लिए दिया गया। समारोह Netherlands में आयोजित हुआ।

International Desk: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को बृहस्पतिवार को एक समारोह में प्रतिष्ठित 'इंटरनेशनल फोर फ्रीडम अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया। जेलेंस्की को यह पुरस्कार रूस द्वारा चार वर्ष से अधिक समय पहले शुरू किए गए युद्ध के जवाब में उनके और उनके देश के साहस और दृढ़ता के लिए दिया गया। यह सम्मान रूजवेल्ट फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया। रूजवेल्ट फाउंडेशन की स्थापना 1982 में की गयी थी।

 

अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट ने 1941 के अपने एक भाषण में चार तरह की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया था, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पूजा की स्वतंत्रता, अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति का जिक्र किया था। फाउंडेशन के अध्यक्ष ह्यूगो डी जोंगे ने बृहस्पति को कहा, "हम यूक्रेन की जनता के अटूट साहस और दृढ़ संकल्प व उनके राष्ट्रपति जेलेंस्की के दृढ़ व संकल्पित नेतृत्व को सर्वोच्च सम्मान देते हैं।"

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नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन ने एक समारोह में जेलेंस्की को सम्मानित किया। नेल्सन मंडेला, दलाई लामा, जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल और संयुक्त राष्ट्र एवं अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस विगत में इस अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। 

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