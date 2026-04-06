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फिल्म नहीं, एक फोटो ने मचा दिया तहलका – Salman Khan की My Sukh पोस्ट वायरल

Edited By Updated: 06 Apr, 2026 01:16 PM

salman khan

Mumbai : बॉलीवुड सुपरस्टार Salman Khan ने हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ बेहद खास तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्होंने फैंस का दिल जीत लिया है। इन तस्वीरों में सलमान अपने पालतू डॉग ‘सुख’ के साथ नजर आ रहे हैं और उनकी ये तस्वीरें सादगी, प्यार और सुकून से...

Mumbai : बॉलीवुड सुपरस्टार Salman Khan ने हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ बेहद खास तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्होंने फैंस का दिल जीत लिया है। इन तस्वीरों में सलमान अपने पालतू डॉग ‘सुख’ के साथ नजर आ रहे हैं और उनकी ये तस्वीरें सादगी, प्यार और सुकून से भरी हुई हैं। आमतौर पर बड़े पर्दे पर दमदार और एक्शन हीरो के रूप में दिखने वाले सलमान का यह सॉफ्ट और इमोशनल अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है।

Salman Khan

इन तस्वीरों को शेयर करते हुए सलमान खान ने कैप्शन में लिखा, “3:55 – My Sukh.” तस्वीरों से साफ है कि वह अपने डॉग के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए नजर आ रहे हैं। सलमान का यह नेचुरल और बिना किसी दिखावे वाला अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है।Salman Khan का यह रूप उनकी ऑन-स्क्रीन इमेज से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। तस्वीरों में उनकी मुस्कान और सुकून भरे पल साफ नजर आते हैं। यही वजह है कि फैंस इन तस्वीरों को प्योर हैप्पीनेस बता रहे हैं।

Salman Khan

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इन तस्वीरों की सबसे खास बात इनका सिंपल माहौल है। न कोई ग्लैमर, न कोई शूट, बस सलमान अपने पालतू डॉग के साथ शांत पल बिताते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों से फैंस को सलमान की पर्सनल लाइफ की एक प्यारी झलक देखने को मिली है।

Salman Khan की इस पोस्ट पर फैंस जमकर प्यार बरसा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में दिल वाले इमोजी, ‘भाईजान गोल्स’ और कई प्यारे कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। कई फैंस का कहना है कि ये तस्वीरें किसी फिल्म प्रमोशन से भी ज्यादा दिल छू लेने वाली हैं क्योंकि इनमें सच्चाई और इमोशन नजर आता है।

Salman Khan

आजकल जहां सोशल मीडिया पर ग्लैमरस तस्वीरें और हाई-एनर्जी रील्स छाई रहती हैं, वहीं सलमान की ये सादगी भरी तस्वीरें अलग ही पहचान बना रही हैं। कई बार लोगों का दिल जीतने के लिए बस सच्चे रिश्ते और छोटे-छोटे खुशियों भरे पल ही काफी होते हैं।

Salman Khan की इस पोस्ट को अब तक लाखों लाइक्स मिल चुके हैं और फैंस लगातार इस पर प्यार बरसा रहे हैं।

अगर उनके वर्कफ्रंट की बात करें तो Salman Khan फिल्म ‘मातृभूमि’ के बाद साउथ के मशहूर डायरेक्टर वामसी की फिल्म में नजर आने वाले हैं, जिसे दिल राजू प्रोड्यूस कर रहे हैं। हालांकि फिल्म को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सलमान ने हाल ही में दिल राजू के साथ फोटो शेयर कर इस प्रोजेक्ट का संकेत दिया था।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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