'जितना पैसा, उतना काम': ऑफिस डेस्क पर 5 घंटे सोई महिला कर्मचारी, बॉस की चॉकलेट खाई तो मच गया बवाल

Salary Dispute: आजकल इंटरनेट पर चीन का एक अजीबोगरीब मामला छाया हुआ है। अक्सर लोग कम सैलरी होने पर इस्तीफा दे देते हैं या मन मारकर काम करते हैं, लेकिन चीन के शांगच्यू शहर की एक महिला कर्मचारी ने विरोध का जो तरीका निकाला, उसने बॉस के होश उड़ा दिए और...

Salary Dispute: आजकल इंटरनेट पर चीन का एक अजीबोगरीब मामला छाया हुआ है। अक्सर लोग कम सैलरी होने पर इस्तीफा दे देते हैं या मन मारकर काम करते हैं, लेकिन चीन के शांगच्यू शहर की एक महिला कर्मचारी ने विरोध का जो तरीका निकाला, उसने बॉस के होश उड़ा दिए और सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है।

क्या है पूरी घटना?

रिपोर्ट्स के अनुसार, महिला का मानना था कि कंपनी उसे उसकी मेहनत के मुताबिक पैसा नहीं दे रही है। अपनी इस नाराजगी को जताने के लिए उसने कोई शिकायत पत्र नहीं लिखा, बल्कि ऑफिस के समय में ही अपनी डेस्क पर 5 घंटे की लंबी नींद ले ली। जब उससे इस बारे में पूछा गया, तो उसने दो टूक जवाब दिया- 'जितना पैसा, उतना काम' (Quiet Quitting का एक चरम रूप)।

बॉस की चॉकलेट और बिगड़ता मामला

मामला तब और गंभीर हो गया जब महिला सोकर उठी और उसने अपने बॉस की डेस्क पर रखी चॉकलेट खा ली। दरअसल, बॉस को ग्लूकोज से जुड़ी स्वास्थ्य समस्या (Health Issue) थी, जिसके कारण उन्हें समय-समय पर मीठा खाना पड़ता था। चॉकलेट न मिलने पर उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिससे नाराज होकर उन्होंने महिला को कड़ी फटकार लगाई और नौकरी से निकालने की चेतावनी दे दी।

महिला का रोते हुए वीडियो वायरल

बॉस की डांट के बाद महिला ने सोशल मीडिया पर रोते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया। उसने दावा किया कि कंपनी उसके साथ अन्याय कर रही है और वह केवल अपना हक मांग रही थी। उसका कहना था कि उसका इरादा नौकरी छोड़ने का नहीं, बल्कि कम वेतन के प्रति अपना विरोध दर्ज कराना था।

सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया: लोग बोले- 'यह विरोध नहीं, बदतमीजी है'

यह मामला सामने आते ही नेटिजन्स दो गुटों में बंट गए हैं, हालांकि ज्यादातर लोग बॉस के समर्थन में खड़े नजर आए: लोगों का कहना है कि वेतन से असंतुष्टि होने पर बातचीत करनी चाहिए या नौकरी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन ऑफिस में सोना और सहकर्मी का सामान लेना गलत है। एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "जिंदगी में पहली बार मैं बॉस का पक्ष ले रहा हूं, कर्मचारी ने हद पार कर दी।"