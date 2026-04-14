Daily Horoscope: आज के राशिफल में जानें, आपकी नौकरी, बिजनेस और प्रेम जीवन पर क्या होगा असर
Edited By Niyati Bhandari,Updated: 14 Apr, 2026 09:08 AM
मेष : लोहा, लोहा-मशीनरी, लोहा के कलपुर्जों, सरिया, लोहा से बने सामान का काम धंधा करने
मेष : लोहा, लोहा-मशीनरी, लोहा के कलपुर्जों, सरिया, लोहा से बने सामान का काम धंधा करने वालों की अर्थ दशा कंफर्टेबल रहेगी।
वृष: किसी बड़े व्यक्ति के सॉफ्ट रुख के कारण आपको अपनी किसी समस्या को सुलझाने में मदद मिल सकती है।
मिथुन: यत्न करने पर आपकी प्लानिंग-प्रोग्रामिंग कुछ आगे बढ़ सकती है, शत्रु भी अपने आपको आपके समक्ष कमजोर महसूस करेंगे।
कर्क: पूरा परहेज रखने के बावजूद पेट में कुछ न कुछ खराबी रहने का डर बना रहेगा, किसी के चक्कर में भी न फंसना ठीक रहेगा।
सिंह : अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, जिस काम के लिए यत्न करेंगे उसमें कुछ न कुछ पेशकदमी जरूर होगी, मान-सम्मान की प्राप्ति।
कन्या : मन अशांत, परेशान तथा डिस्टर्ब सा रह सकता है, इसलिए किसी भी प्रोग्राम को उसके टारगेट तक ले जाना मुश्किल होगा।
तुला: संतान के सपोर्टिव तथा सॉफ्ट रुख पर भरोसा करना सही रहेगा, इरादों में भी मजबूती रहेगी।
वृश्चिक: प्रॉपर्टी के साथ जुड़े किसी काम को हाथ में लेने पर पॉजिटिव नतीजा मिल सकता है, बड़े लोग मेहरबान रहेंगे।
धनु : आम तौर पर मजबूत सितारा आपको हिम्मती, उत्साही तथा कामकाजी तौर पर व्यस्त तथा एक्टिव रखेगा।
मकर: व्हीकल्स की सेल-परचेज तथा उन्हें डैकोरेट करने का काम करने वालों को अपने कामों में पर्याप्त लाभ मिलेगा।
कुंभ: व्यापारिक तथा कामकाजी कामों की दशा संतोषजनक, सफलता साथ देगी, मगर गले में खराबी का डर रह सकता है।
मीन : सितारा चूंकि नुकसान वाला है इसलिए लेन-देन के काम सजग रहकर करने ठीक रहेंगे, सफर भी परेशानी वाला होगा।