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Daily Horoscope: आज के राशिफल में जानें, आपकी नौकरी, बिजनेस और प्रेम जीवन पर क्या होगा असर

Edited By Updated: 14 Apr, 2026 09:08 AM

aaj ka rashifal

​​​​​​​मेष : लोहा, लोहा-मशीनरी, लोहा के कलपुर्जों, सरिया, लोहा से बने सामान का काम धंधा करने

मेष : लोहा, लोहा-मशीनरी, लोहा के कलपुर्जों, सरिया, लोहा से बने सामान का काम धंधा करने वालों की अर्थ दशा कंफर्टेबल रहेगी।

वृष: किसी बड़े व्यक्ति के सॉफ्ट रुख के कारण आपको अपनी किसी समस्या को सुलझाने में मदद मिल सकती है।

मिथुन: यत्न करने पर आपकी प्लानिंग-प्रोग्रामिंग कुछ आगे बढ़ सकती है, शत्रु भी अपने आपको आपके समक्ष कमजोर महसूस करेंगे।

कर्क: पूरा परहेज रखने के बावजूद पेट में कुछ न कुछ खराबी रहने का डर बना रहेगा, किसी के चक्कर में भी न फंसना ठीक रहेगा।

सिंह : अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, जिस काम के लिए यत्न करेंगे उसमें कुछ न कुछ पेशकदमी जरूर  होगी, मान-सम्मान की प्राप्ति।

कन्या : मन अशांत, परेशान तथा डिस्टर्ब सा रह सकता है, इसलिए किसी भी प्रोग्राम को उसके टारगेट तक ले जाना मुश्किल होगा।

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तुला: संतान के सपोर्टिव तथा सॉफ्ट रुख पर भरोसा करना सही रहेगा, इरादों में भी मजबूती रहेगी।

वृश्चिक: प्रॉपर्टी के साथ जुड़े किसी काम को हाथ में लेने पर पॉजिटिव नतीजा मिल सकता है, बड़े लोग मेहरबान रहेंगे।

धनु : आम तौर पर मजबूत सितारा आपको हिम्मती, उत्साही तथा कामकाजी तौर पर व्यस्त तथा एक्टिव रखेगा।

मकर: व्हीकल्स की सेल-परचेज तथा उन्हें डैकोरेट करने का काम करने वालों को अपने कामों में पर्याप्त लाभ मिलेगा।

कुंभ: व्यापारिक तथा कामकाजी कामों की दशा संतोषजनक, सफलता साथ देगी, मगर गले में खराबी का डर रह सकता है।

मीन : सितारा चूंकि नुकसान वाला है इसलिए लेन-देन के काम सजग रहकर करने ठीक रहेंगे, सफर भी परेशानी वाला होगा।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

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