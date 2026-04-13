Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Aaj Ka Good Luck (14th April 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Aaj Ka Good Luck (14th April 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Updated: 14 Apr, 2026 09:43 AM

aaj ka good luck

Aaj Ka Good Luck (14th April 2026): वैदिक ज्योतिष के अनुसार 14 अप्रैल 2026 का दिन ग्रहों की विशेष चाल के कारण कई राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आया है। आज के दिन सही उपाय करने से भाग्य को मजबूत किया जा सकता है। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों के लिए आज...

Aaj Ka Good Luck (14th April 2026): वैदिक ज्योतिष के अनुसार 14 अप्रैल 2026 का दिन ग्रहों की विशेष चाल के कारण कई राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आया है। आज के दिन सही उपाय करने से भाग्य को मजबूत किया जा सकता है। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों के लिए आज का गुडलक और उपाय।

14 अप्रैल 2026 का दिन सभी राशियों के लिए नए अवसर और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है। यदि आप अपनी राशि के अनुसार छोटे-छोटे उपाय करते हैं, तो जीवन में बड़े बदलाव संभव हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कर्म और उपाय का संतुलन ही सफलता की कुंजी है।

मेष राशि (Aries)
गुडलक: कार्यक्षेत्र में नई शुरुआत के संकेत हैं।
उपाय: हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं।
आज ऊर्जा भरपूर रहेगी, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण रखें।

वृषभ राशि (Taurus)
गुडलक: धन लाभ और निवेश के योग बन रहे हैं।
उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें।
परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा।

मिथुन राशि (Gemini)
गुडलक: करियर में उन्नति और नई योजनाएं सफल होंगी।
उपाय: हरे वस्त्र पहनें और गणेश जी का स्मरण करें।
संवाद कौशल से लाभ मिलेगा।

कर्क राशि (Cancer)
गुडलक: मानसिक शांति और पारिवारिक सहयोग मिलेगा।
उपाय: चंद्रमा को जल अर्पित करें।
भावनात्मक निर्णय लेने से बचें।

सिंह राशि (Leo)
गुडलक: सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।
उपाय: सूर्य को जल दें और आदित्य मंत्र का जाप करें।
नेतृत्व क्षमता उभरेगी।

कन्या राशि (Virgo)
गुडलक: स्वास्थ्य में सुधार और कार्य में सफलता मिलेगी।
उपाय: तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं।
दिन व्यवस्थित रहेगा।

तुला राशि (Libra)
गुडलक: संबंधों में मधुरता और प्रेम बढ़ेगा।
उपाय: सुगंधित इत्र का प्रयोग करें और देवी पूजा करें।
साझेदारी में लाभ होगा।

वृश्चिक राशि (Scorpio)
गुडलक: गुप्त धन या अचानक लाभ के योग हैं।
उपाय: शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करें।
धैर्य बनाए रखें।

धनु राशि (Sagittarius)
गुडलक: यात्रा और शिक्षा से लाभ मिलेगा।
उपाय: गुरु मंत्र का जाप करें और पीले वस्त्र पहनें।
नई सीख मिलेगी।

मकर राशि (Capricorn)
गुडलक: कार्यक्षेत्र में स्थिरता और सफलता मिलेगी।
उपाय: शनिदेव को तेल अर्पित करें।
मेहनत का फल मिलेगा।

कुंभ राशि (Aquarius)
गुडलक: नए अवसर और आय के स्रोत खुलेंगे।
उपाय: जरूरतमंद को कंबल या वस्त्र दान करें।
सोच में सकारात्मकता रखें।

मीन राशि (Pisces)
गुडलक: आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति मिलेगी।
उपाय: विष्णु भगवान की पूजा करें और पीपल के पेड़ में जल दें।
ध्यान और साधना में मन लगेगा।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

 

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!