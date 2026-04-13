शर्मनाकः ट्रंप ने तस्वीर में खुद को दिखाया ईसा मसीह जैसा ! जेफ़री एपस्टीन को blessings और बोले-मुझे पोप पसंद नही

Donald Trump ने Pope Leo XIV की कड़ी आलोचना करते हुए उन्हें “उदारवादी” बताया और उनकी नीतियों पर सवाल उठाए। पोप के युद्ध संबंधी बयान के बाद दोनों के बीच मतभेद खुलकर सामने आए, जिससे धर्म और राजनीति के बीच टकराव तेज हो गया।

Washington: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक शर्मनाक बयान में अमेरिका में जन्मे पोप लियो 14वें पर असाधारण रूप से निशाना साधते हुए रविवार रात कहा कि उन्हें नहीं लगता कि पोप ''बहुत अच्छा काम'' कर रहे हैं और ''वह बहुत उदारवादी व्यक्ति हैं'' तथा उन्हें ''कट्टर वामपंथियों को खुश करना बंद कर देना चाहिए।'' फ्लोरिडा से वाशिंगटन लौटते समय ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर अमेरिकी मूल के पहले पोप-लियो की कड़ी आलोचना की और विमान से उतरने के बाद हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बातचीत के दौरान भी यह सिलसिला जारी रखा। उन्होंने कहा, ''मैं पोप लियो का प्रशंसक नहीं हूं।'' ट्रंप ने यह टिप्पणी ऐसे समय में की है, जब लियो ने सप्ताहांत में संकेत दिया था कि ''सर्वशक्तिमान होने का भ्रम'' ईरान में अमेरिका-इजराइल युद्ध को हवा दे रहा है।

Trump se publica como Jesucristo.

No es un meme. Es real.

El hombre más poderoso del mundo ahora se compara directamente con el Salvador. pic.twitter.com/TpZPsYGjvD

— Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) April 13, 2026

पोप और राष्ट्रपति के विचारों में मतभेद होना असामान्य नहीं है लेकिन किसी पोप का किसी अमेरिकी नेता की सीधे आलोचना करना असामान्य है और इसके बाद दी गई ट्रंप की तीखी प्रतिक्रिया भी सामान्य नहीं है। राष्ट्रपति ने अपनी पोस्ट में लिखा, ''पोप लियो अपराध के मामले में 'कमजोर' हैं और विदेश नीति के लिए बहुत खराब हैं।'' उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ''हमें ऐसा पोप पसंद नहीं है जो कहता हो कि परमाणु हथियार रखना ठीक है।'' इसके बाद ट्रंप ने एक तस्वीर भी साझा की, जिसमें यह संकेत दिया गया कि उनके पास ईसा मसीह जैसी चमत्कारी शक्ति है। बाइबिल शैली का चोगा पहने ट्रंप बिस्तर पर पड़े जेफ़री एपस्टीन जैसे एक व्यक्ति पर आशीर्वाद देते दिख रहे हैं और उनकी उंगलियों से रोशनी निकलती नजर आ रही है।

Et maintenant il pose en Jesus bénissant Jeffrey Epstein 😂



Même pour Trump c’est beaucoup pic.twitter.com/bhuuP9XLgA

— Faun von Dega 🇩🇰 (@FaunoTaBanque) April 13, 2026

वहीं एक सैनिक, एक नर्स, प्रार्थना करती एक महिला और बेसबॉल टोपी पहना दाढ़ी वाला एक व्यक्ति उन्हें प्रशंसा से देख रहे हैं। ऊपर आकाश में चीलें, एक अमेरिकी झंडा और धुंधली आकृतियां दिखाई दे रही हैं। लियो ने अमेरिका या ट्रंप का नाम लिए बिना कहा था कि ईश्वर ''युद्ध छेड़ने वालों की प्रार्थना नहीं सुनते, बल्कि उन्हें ठुकरा देते हैं।'' इसके बाद ट्रंप ने रविवार को सोशल मीडिया पर लिखा, ''मैं ऐसा पोप नहीं चाहता जो यह मानता हो कि अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर हमला करना बहुत खराब बात थी जबकि वह देश अमेरिका में भारी मात्रा में मादक पदार्थ भेज रहा था।'' ट्रंप ने कहा, ''मैं ऐसा पोप नहीं चाहता जो अमेरिका के राष्ट्रपति की आलोचना करे जबकि मैं वही कर रहा हूं जिसके लिए मुझे भारी बहुमत के साथ चुना गया था।''

Hey America, here is your new Jejus. pic.twitter.com/GONnD1AyS9

— Sakshi Narula (@mssakshinarula) April 13, 2026

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि लियो को यह पद ''सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि वह अमेरिकी है और उन्होंने (पोप का चयन करने वालों ने) सोचा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप से निपटने का यह सबसे अच्छा तरीका होगा।'' ट्रंप ने लिखा, ''अगर मैं 'व्हाइट हाउस' (अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) में नहीं होता, तो लियो वेटिकन में नहीं होते।'' उन्होंने कहा, ''लियो को पोप के रूप में अपनी भूमिका को सुधारना चाहिए, सामान्य समझ का इस्तेमाल करना चाहिए, कट्टर वामपंथियों को खुश करना बंद करना चाहिए और एक महान पोप बनने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, नेता बनने पर नहीं। इससे उनका बहुत नुकसान हो रहा है और उससे भी बड़ी बात- इससे कैथोलिक चर्च का नुकसान हो रहा है।'' उन्होंने बाद में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान भी लियो की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, ''मुझे नहीं लगता कि वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शायद उन्हें अपराध पसंद है।'' उन्होंने कहा, ''वह बहुत उदारवादी व्यक्ति हैं।''