पोप लियो ने ट्रंप की आलोचना का दिया करारा जवाबः ‘मुझे उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ता, युद्ध के खिलाफ बोलता रहूंगा’

Pope Leo XIV ने Donald Trump की आलोचना के बाद कहा कि वह युद्ध के खिलाफ बोलते रहेंगे। इसी बीच United States ने Iran पर नाकेबंदी की तैयारी तेज कर दी है।

International Desk: पोप लियो XIV (Pope Leo XIV) ने डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) की कड़ी आलोचना के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ने वाला और मैं युद्ध के खिलाफ अपनी आवाज उठाता रहूंगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य राजनीति करना नहीं, बल्कि शांति और संवाद को बढ़ावा देना है। पोप ने कहा कि दुनिया में बहुत ज्यादा लोग पीड़ित हैं और निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि कोई शांति की बात करे। उन्होंने यह भी कहा कि “धार्मिक संदेश का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए” और उनका फोकस हमेशा शांति स्थापित करने पर रहेगा।

यह बयान उस समय आया है जब ट्रंप ने पोप को “कमजोर” और “विदेश नीति में खराब” बताया था। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा था कि पोप अपराध और वैश्विक मामलों को सही तरीके से नहीं समझते। इसी बीच, United States ने Iran के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उसके बंदरगाहों पर नाकेबंदी शुरू करने की तैयारी कर दी है। यह कदम तब उठाया गया जब दोनों देशों के बीच बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। अमेरिका चाहता है कि ईरान स्पष्ट रूप से यह वादा करे कि वह कभी भी परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा।

वहीं, ईरान ने इसके बदले में लेबनान में युद्धविराम, मुआवजा और Strait of Hormuz पर नियंत्रण जैसे मुद्दे उठाए हैं। इसी दौरान J. D. Vance पाकिस्तान से लौट गए, जहां यह बातचीत चल रही थी। इससे साफ हो गया कि फिलहाल कोई समझौता नहीं हो पाया है। दूसरी ओर, Emmanuel Macron ने घोषणा की है कि France और United Kingdom मिलकर होरमुज जलडमरूमध्य में एक रक्षात्मक नौसैनिक मिशन पर चर्चा करेंगे, ताकि वहां जहाजों की आवाजाही सुरक्षित बनी रहे।