गंदे इंडियन, भारत वापस जाओ...आयरलैंड में अब 6 साल की बच्ची पर हमला, नर्स मां ने बताई आपबीती

Edited By Pardeep,Updated: 07 Aug, 2025 10:44 PM

dirty indians go back to india now a 6 year old girl is attacked in ireland

आयरलैंड में लगभग आठ वर्षों से काम कर रही भारतीय मूल की एक नर्स की छह वर्षीय बेटी पर कुछ लड़कों ने उस समय हमला कर दिया, जब वह वॉटरफोर्ड शहर में अपने घर के बाहर खेल रही थी।

इंटरनेशनल डेस्कः आयरलैंड में लगभग आठ वर्षों से काम कर रही भारतीय मूल की एक नर्स की छह वर्षीय बेटी पर कुछ लड़कों ने उस समय हमला कर दिया, जब वह वॉटरफोर्ड शहर में अपने घर के बाहर खेल रही थी। 

केरल से ताल्लुक रखने वाली अनूपा अच्युतन ने बताया कि आयरलैंड में जन्मी उनकी बेटी निया नवीन पर सोमवार शाम वॉटरफोर्ड में अपने घर के बाहर खेलते समय नस्ली हमला किया गया और उससे “भारत वापस जाने” के लिए कहा गया। इससे पहले, राजधानी डबलिन में भारतीय मूल के एक होटल कर्मी पर लूटपाट के इरादे से हमला किए जाने का मामला सामने आया था। आयलैंड की पुलिस ने कहा कि दोनों घटनाओं की जांच की जा रही है। 

अच्युतन ने ‘आयरिश मिरर' अखबार से बातचीत में उनकी बेटी पर सोमवार शाम हुए हमले को याद किया। उन्होंने बताया, “मेरी बेटी की एक दोस्त ने बताया कि उनसे बड़ी उम्र के लड़कों के एक समूह ने निया पर साइकिल से हमला किया। समूह में शामिल पांच लड़कों ने निया के चेहरे पर मुक्के मारे... उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। साथ ही कहा, ‘गंदे भारतीयों, भारत वापस जाओ'।” 

अच्युतन के मुताबिक, हमलावर लड़कों की उम्र आठ से 14 साल के बीच थी। उन्होंने कहा, “मुझे उसके लिए बहुत दुख हो रहा है। मैं उसे इस तरह की हरकत से बचा नहीं सकी। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ऐसी घटना घटेगी। मुझे लगा था कि वह यहां सुरक्षित है।” 

और ये भी पढ़े

अच्युतन इस साल की शुरुआत में अपने पति, बेटी निया और 10 महीने के बेटे के साथ डबलिन से वॉटरफोर्ड जाकर रहने लगी थीं। स्थानीय पुलिस ने एक बयान में कहा, “उसने चार अगस्त 2025 की शाम को वॉटरफोर्ड शहर के किलबरी क्षेत्र में एक कथित हमले की शिकायत पर कार्रवाई की। जांच जारी है।” पुलिस के अनुसार, बुधवार सुबह डबलिन के एक होटल में कार्यरत भारतीय मूल के एक व्यक्ति पर भी हमले की सूचना मिली। उसने बताया कि तीन बदमाशों ने पीड़ित की पिटाई की और उसका मोबाइल फोन व इलेक्ट्रिक बाइक छीनकर भाग गए। 

पुलिस ने बताया कि पीड़ित को सेंट विंसेंट यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उसने कहा कि वह मामले की जांच कर रही है। इस बीच, आयरलैंड में प्रवासी भारतीय समूहों ने समुदाय के लोगों पर बढ़ते हमले और संबंधित मामलों में कार्रवाई में देरी पर चिंता जताई। इससे पहले, आयरलैंड में भारतीय मूल के टैक्सी चालक लखवीर सिंह और उद्यमी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) विशेषज्ञ संतोष यादव पर नस्ली हमले के मामले सामने आए थे, जिसके बाद डबलिन स्थित भारतीय दूतावास ने एक परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों के लोगों को अधिक सतर्कता बरतने की सलाह दी थी।

