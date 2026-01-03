एरिजोना की पहाड़ियों में हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट समेत सभी सवारों की मौत

अमेरिका के एरिजोना राज्य में पहाड़ी इलाके टेलीग्राफ कैन्यन के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार चार लोगों की मौत हो गई। हादसा शुक्रवार पूर्वाह्न हुआ। जांच एफएए और एनटीएसबी कर रही हैं।

International Desk: अमेरिका में एरिजोना के पहाड़ी इलाके में एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार चार लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पिनाल काउंटी शेरिफ कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर एक पोस्ट में बताया कि यह दुर्घटना फीनिक्स से लगभग 103 किलोमीटर पूर्व में स्थित टेलीग्राफ कैन्यन के पास शुक्रवार पूर्वाह्न करीब 11 बजे हुई।

शेरिफ कार्यालय के अनुसार, हेलीकॉप्टर में सवार सभी चार लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 59 वर्षीय पायलट, 21 वर्षीय दो महिलाएं और 22 वर्षीय एक अन्य महिला शामिल हैं। ‘फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन' (एफएए) और ‘नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड' (एनटीएसबी) दुर्घटना की जांच कर रहे हैं।