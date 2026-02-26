अमेरिका में एयरफोर्स का देशद्रोही अधिकारी गिरफ्तार, चीन के सैन्य पायलटों को गुपचुप दे रहा था ट्रेनिंग

अमेरिकी वायुसेना के पूर्व अधिकारी जेराल्ड एडी ब्राउन जूनियर को चीनी सैन्य पायलटों को बिना अनुमति ट्रेनिंग देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन पर आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट और ITAR उल्लंघन का मामला है। जांच एफबीआई और एयर फोर्स की विशेष...

Washington: अमेरिका की वायुसेना के पूर्व अधिकारी Gerald Eddie Brown Jr. को चीनी सैन्य पायलटों को कथित रूप से अवैध प्रशिक्षण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्हें “रनर” के नाम से भी जाना जाता है। उन पर बिना लाइसेंस रक्षा सेवाएं देने और साजिश रचने का आरोप है। यह मामला अमेरिकी कानून Arms Export Control Act और International Traffic in Arms Regulations (ITAR) के उल्लंघन से जुड़ा है।

शिकायत के अनुसार, अगस्त 2023 से ब्राउन ने विदेशी नागरिकों और कुछ अमेरिकी व्यक्तियों के साथ मिलकर चीन की वायुसेना People's Liberation Army Air Force (PLAAF) के पायलटों को कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग देने की योजना बनाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिसंबर 2023 में वे चीन गए और वहां पीआरसी सैन्य पायलटों को प्रशिक्षण दिया। फरवरी 2026 में वे अमेरिका लौटे। ब्राउन ने 24 साल से अधिक समय तक अमेरिकी एयरफोर्स में सेवा दी और 1996 में मेजर के पद से रिटायर हुए। उन्होंने कई प्रमुख लड़ाकू विमान उड़ाए और प्रशिक्षित किए, जिनमें शामिल हैं:

F-4 Phantom II

F-15 Eagle

F-16 Fighting Falcon

A-10 Thunderbolt II

रिटायरमेंट के बाद वे कॉन्ट्रैक्ट सिमुलेटर इंस्ट्रक्टर के रूप में कार्यरत थे। ब्राउन की पहली पेशी 26 फरवरी को इंडियाना के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट की अदालत में मजिस्ट्रेट जज के सामने होगी। इस मामले की जांच Federal Bureau of Investigation (FBI) और एयर फोर्स ऑफिस ऑफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस संयुक्त रूप से कर रहे हैं।यह गिरफ्तारी ऐसे समय हुई है जब अमेरिका और चीन के बीच सैन्य एवं रणनीतिक प्रतिस्पर्धा पहले से ही चरम पर है। यदि आरोप साबित होते हैं तो यह मामला अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और संवेदनशील सैन्य तकनीक की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर सकता है।