    3. | आयरलैंड में यात्री ने बस में किया हंगामा, धर्म को लेकर ड्राइवर पर थूका ! Video Viral

आयरलैंड में यात्री ने बस में किया हंगामा, धर्म को लेकर ड्राइवर पर थूका ! Video Viral

Edited By Updated: 01 Jan, 2026 01:23 PM

ireland passenger refused to board the bus bcz the driver was mus im

आयरलैंड से वायरल एक वीडियो में एक यात्री कथित तौर पर बस चालक के धर्म पर आपत्ति जताते हुए बस में चढ़ने से इनकार करता दिखता है। हालांकि, अब तक स्थानीय प्रशासन या पुलिस ने इस घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। वीडियो की प्रामाणिकता की जांच जारी है।

International Desk: आयरलैंड से एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें एक यात्री कथित तौर पर बस चालक के धर्म पर आपत्ति जताते हुए बस में चढ़ने से इनकार करता दिखाई देता है और उस पर थूक देता है। वीडियो में यह घटना सार्वजनिक परिवहन के भीतर घटित होती दिखती है, जिसने धार्मिक सहिष्णुता और समानता को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है। आयरलैंड से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है । वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह घटना धार्मिक भेदभाव का उदाहरण है और सार्वजनिक परिवहन में असहिष्णुता को उजागर करती है। हालांकि, अब तक आयरलैंड की पुलिस, स्थानीय प्रशासन या संबंधित ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने इस घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। न ही किसी आधिकारिक बयान में यह पुष्टि हुई है कि यात्री की आपत्ति वास्तव में चालक के धर्म को लेकर थी।

 


इस तरह की घटनाएं बताती हैं कि आधुनिक और लोकतांत्रिक समाजों में भी धर्म के आधार पर भेदभाव की चुनौती बनी हुई है। मानवाधिकार संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि सार्वजनिक सेवाओं में काम करने वाले हर व्यक्ति की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य है चाहे उनका धर्म, जाति या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसी घटनाओं पर जागरूकता फैलाना जरूरी है ताकि समाज में सम्मान, समावेशन और कानून के तहत समानता के मूल्यों को मजबूत किया जा सके।  यह सामग्री सूचना और जागरूकता के उद्देश्य से साझा की गई है।

डिस्क्लेमर 
यह रील केवल जानकारी और जागरूकता के लिए साझा की गई है। उपयोग किए गए वीडियो क्लिप सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सामग्री हैं, जो सरकारी हैंडल्स, सत्यापित न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया (X/Twitter) से ली गई हैं। सभी अधिकार और श्रेय मूल स्वामियों के पास सुरक्षित हैं। यह सामग्री किसी भी धर्म, राजनीतिक विचार या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं है। यदि किसी सामग्री स्वामी को आपत्ति हो, तो कृपया संपर्क करें तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

 

फैक्ट चेक 

  •  वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है और व्यापक रूप से साझा किया जा रहा है।
  •   घटना की तारीख, स्थान और परिस्थितियों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
  •   यह भी प्रमाणित नहीं हुआ है कि यात्री का विरोध वास्तव में धार्मिक कारणों से था।
  •  संबंधित प्राधिकरणों की ओर से जांच या बयान का इंतजार है।

 

 

