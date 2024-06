VIDEO: G7 Summit से पहले इटली की संसद में चले लात-घूसे, बिल को लेकर हुआ विवाद

इंटरनेशनल डेस्क: इटालियन संसद में बुधवार को एक बिल को लेकर सांसद आपस में भिड़ गए, जिसका वीडियो इंटरनेट पर खूब शेयर वायरल हो रहा है। यह घटना तब हुई जब इटली ने पुगलिया में वार्षिक ग्रुप ऑफ सेवन (जी7) शिखर सम्मेलन के लिए विश्व नेताओं की मेजबानी शुरू की।

विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, विधेयक में कुछ क्षेत्रों को और अधिक स्वायत्तता देने की मांग की गई है। इस बीच, प्रस्ताव के विरोधियों ने दावा किया कि यह देश में उत्तर-दक्षिण विभाजन को और बढ़ा देगा और गरीब दक्षिण में और अधिक कठिनाई लाएगा। वीडियो में विपक्षी पार्टी के सदस्य लियोनार्डो डोनो को मंत्री रॉबर्टो काल्डेरोली को इतालवी झंडा देने का प्रयास करते हुए दिखाया गया है।

