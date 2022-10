जो बाइडेन की फिसली जुबान...ऋषि सुनक को कहा 'रशीद सनक', सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने व्हाइट हाउस में आयोजित दिवाली समारोह के दौरान ब्रिटेन के नव निर्वाचित प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के नाम का गलत उच्चारण कर दिया जिसके बाद सोशल मीडिया पर मीम और प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गयी। बाइडन ने सोमवार को आयोजित समारोह में ब्रिटेन का पहला एशियाई प्रधानमंत्री बनने पर सुनक को बधाई दी। हालांकि उन्होंने कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित भारतीय-अमेरिकी श्रोताओं के सामने सुनक के नाम का गलत उच्चारण किया।

The Biden halfwit congratulates Rashid Sanook on becoming Prime Minister pic.twitter.com/EGqXrwSFix — Will (@WMcHBg) October 25, 2022