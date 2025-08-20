Main Menu

ऑन माइक फंस गए ट्रंप-मेलोनी ! व्हाइट हाउस में जेलेंस्की-पुतिन पर सीक्रेट बातचीत लीक (Video)

Edited By Tanuja,Updated: 20 Aug, 2025 02:06 PM

meloni trump secret talk leak

रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने की कोशिशों में जुटे अमेरिकी राष्ट्रपति  डोनाल्ड ट्रंप  इन दिनों लगातार सुर्खियों में हैं। शांति वार्ता के लिए ट्रंप ने पहले अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से...

Washington: रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने की कोशिशों में जुटे अमेरिकी राष्ट्रपति  डोनाल्ड ट्रंप  इन दिनों लगातार सुर्खियों में हैं। शांति वार्ता के लिए ट्रंप ने पहले अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और उसके बाद व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति  वोलोदिमीर जेलेंस्की  और यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक की।  इससे पहले उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन  से मुलाकात की, फिर व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति  वोलोदिमीर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक की। इसे एक तरह की त्रिपक्षीय वार्ता  माना जा रहा है। लेकिन इस अहम मीटिंग से पहले ऐसा वाकया हुआ जिसने सबका ध्यान खींच लिया। दरअसल, नेता भूल गए कि उनके माइक ऑन हैं और उनकी हल्की-फुल्की बातचीत रिकॉर्ड हो गई, जो अब लीक होकर चर्चा का विषय बन चुकी है।

 

“मेरे लिए वोलोदिमीर ठीक हैं”
सोमवार को व्हाइट हाउस में जब यूरोपीय नेताओं के साथ मुलाकात चल रही थी, ट्रंप जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज़ (मर्ज)  से बोले-“कैसे हैं आप? सब बढ़िया? आप अच्छे लग रहे हैं।” पास ही बैठी इटली की प्रधानमंत्री  जॉर्जिया मेलोनी मुस्कुराते हुए बोलीं- “मेरे हिसाब से ये (मर्ज) बहुत लंबे हैं।” इस पर ट्रंप ने हंसते हुए हामी भरी और मेलोनी ने कहा-“मेरे लिए वोलोदिमीर (जेलेंस्की) ठीक हैं।” 

 

“थोड़ा टैन हो गए हैं...”
इसी दौरान ट्रंप की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से भी बातचीत  रिकॉर्ड हुई। ट्रंप ने मज़ाकिया अंदाज़ में कहा- “आप अच्छे लग रहे हैं… थोड़े टैन हो गए हैं। सब ठीक तो है?” मैक्रों ने जवाब दिया- “शुक्रिया, काम करने के लिए।” 


“पुतिन डील करना चाहते हैं...”
बातचीत के दौरान ट्रंप को यह भी कहते सुना गया कि-“पुतिन मेरे साथ डील करना चाहते हैं… चाहे यह सुनने में कितना भी अजीब लगे।” उन्होंने आगे कहा कि वह पुतिन को फोन कर सकते हैं और त्रिपक्षीय बैठक  (ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की) बुलाने की कोशिश करेंगे।  यह “ऑन माइक” बातचीत अब सोशल मीडिया पर वायरल है। गंभीर शांति वार्ता से पहले नेताओं की ये हल्की-फुल्की टिप्पणियां जहां माहौल को हल्का बनाती दिखीं, वहीं इनसे एक झलक भी मिलती है कि बड़े नेता निजी तौर पर एक-दूसरे से किस अंदाज़ में बात करते हैं।
 

 
 

