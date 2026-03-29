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भारतीय राजनयिक का बयानः ईरान-अमेरिका युद्ध मौत व तबाही का खेल, कब होगा अंत कोई नहीं जानता ! ट्रंप और नेतन्याहू...

Edited By Updated: 29 Mar, 2026 01:18 PM

no clear signs on when it will end ex diplomat says on iran war middle east war

पूर्व राजनयिक केपी फेबियन ने कहा कि ईरान युद्ध कब खत्म होगा, इसका कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। उन्होंने Donald Trump और Benjamin Netanyahu को मुख्य जिम्मेदार बताया और चेतावनी दी कि बढ़ती कीमतें और विरोध प्रदर्शन अमेरिका पर दबाव बढ़ा रहे हैं।

International Desk: पूर्व भारतीय राजनयिक KP Fabian ने कहा है कि Iran और United States के बीच चल रहे युद्ध का अंत कब होगा, इसका कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। उन्होंने इसे “मौत और तबाही का खेल” बताया। फेबियन के अनुसार, इस संघर्ष के दो मुख्य खिलाड़ी Donald Trump और Benjamin Netanyahu हैं, और अगर युद्ध रोकना है तो इन्हीं को पहल करनी होगी। उन्होंने कहा कि ईरान पर हमला हुआ और वह जवाब दे रहा है, इसलिए युद्ध रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल को पहले कदम उठाना होगा।

 

उन्होंने कहा कि अमेरिका की ओर से इस युद्ध को लेकर “मिश्रित संकेत” मिल रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि सैन्य लक्ष्य हासिल हो गए हैं, दूसरी तरफ गैस की कीमतें बढ़ रही हैं और हालात बिगड़ रहे हैं। फेबियन ने यह भी कहा कि अमेरिका में “नो किंग्स” जैसे विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी से जनता नाराज है। इसके अलावा अगर यमन के हूती विद्रोही रेड सी में हमले बढ़ाते हैं, तो वैश्विक व्यापार और तेल आपूर्ति पर और असर पड़ेगा।

 

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उन्होंने बताया कि इस युद्ध को खत्म करने का एक रास्ता मध्यस्थता हो सकता है, लेकिन ईरान सीधे बातचीत के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में संभावना है कि Donald Trump खुद को विजेता घोषित कर युद्ध खत्म करने की कोशिश करें। फेबियन के मुताबिक, ईरान की मांग होगी कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि Israel भी हमले पूरी तरह बंद करे। उनका मानना है कि बढ़ते राजनीतिक दबाव के कारण ट्रंप को जल्द फैसला लेना पड़ सकता है।
 

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