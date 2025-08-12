Main Menu

यूक्रेन में रूस की अचानक बढ़त, पुतिन-ट्रम्प वार्ता से पहले तनाव बढ़ने के आसार

Edited By Shubham Anand,Updated: 12 Aug, 2025 08:48 PM

russian army invades dobropillia ukraine war update donetsk region

पूर्वी यूक्रेन में रूस की सैन्य आक्रामकता एक बार फिर तेज़ हो गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक, रूसी सेना ने कोयला खनन शहर डोब्रोपिलिया के पास अचानक घुसपैठ की है। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है, जब अमेरिका और रूस के राष्ट्रपतियों के बीच संभावित बैठक की...

इंटरनेशनल डेस्क : पूर्वी यूक्रेन में रूस की सैन्य आक्रामकता एक बार फिर तेज़ हो गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक, रूसी सेना ने कोयला खनन शहर डोब्रोपिलिया के पास अचानक घुसपैठ की है। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है, जब अमेरिका और रूस के राष्ट्रपतियों के बीच संभावित बैठक की तैयारियां चल रही हैं। माना जा रहा है कि रूस इस कार्रवाई के जरिए कीव पर दबाव बढ़ाना चाहता है, ताकि उसे रणनीतिक ज़मीन छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सके।

यूक्रेन के आधिकारिक डीपस्टेट युद्ध मानचित्र के अनुसार, हाल के दिनों में रूसी सेना ने कम से कम दो दिशाओं में लगभग 10 किलोमीटर (छह मील) तक उत्तर की ओर बढ़त बनाई है। यह इलाका यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में आता है और रूस का लक्ष्य यहां पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना है।

