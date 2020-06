पाकिस्तान के कराची में बड़े आतंकह हमले की खबर सामने आई है। यह हमला स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पर हुआ है, जिसमें 3 आतंकवादी समेत 2 नागरिकों की मौत हो गई...

इंटरनेशनल डेस्क: पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भारी हथियारों से लैस चार आतंकवादियों ने सोमवार सुबह हमला कर दिया, जिसमें चार सुरक्षा गार्ड और एक पुलिस उपनिरीक्षक की मौत हो गई। मीडिया में आई खबरों में बताया गया कि गोलीबारी में चारों आतंकवादी भी मार गिराए गए हैं।

Exclusive Visuals: All Four Terrorists who tried to storm to Karachi stock exchange after hurling a grenade followed by gunfire, have been KILLED as per media reports quoting police sources. #Karachi pic.twitter.com/dHgmdyUUMl