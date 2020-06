अमेरिका में अश्वेत-अमेरिकन नागरिक जार्ज फ्लॉयड की मौत के बाद शुरू हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों से हालात इतने बिगड़ गए हैं कि इसकी पूरी...

इंटरनेशनल डेस्कः अमेरिका में अश्वेत-अमेरिकन नागरिक जार्ज फ्लॉयड की मौत के बाद शुरू हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों से हालात इतने बिगड़ गए हैं कि इसकी पूरी दुनिया मेंआलोचना हो रही है। हालात बेकाबू होते देख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के कई हिस्‍सों में सेना को तैनात कर दिया है। इस बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से इस बारे में सवाल किया गया तो पहले तो वो सेतब्ध रह गए फिर उसके बाद उन्होंने जो जवाब दिया वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

ट्रूडो से सवाल किया गया कि ट्रंप का प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सेना इस्तेमाल करना क्या उचित है। इस सवाल का जवाब देने से पहले ट्रूडो ने पहले तो चुप्पी साधे रखी फिर बेहद संतुलित अंदाज में बिना ट्रंप का जिक्र किए कहा कि अमेरिका में जो हो रहा है, उसे हम सब डर और आतंक में देख रहे हैं। यह वक्त लोगों को साथ लाने का है, सुनने का है। यह समय सीखने का है, जब विकास के सालों-दशकों बाद भी नाइंसाफी होती रहती है।' दरअसल जब ट्रूडो से सवाल किया गया कि उन्होंने ट्रंप के एक्शन पर सीधे बात क्यों नहीं की तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के तौर पर उनका काम कनाडा के लोगों पर ध्यान देना है।

‘We all watch in horror and consternation what's going on in the United States,’ said Canadian Prime Minister Justin Trudeau, reacting to U.S. federal police removing protesters from outside the White House. Follow our live updates here: https://t.co/8f7EFQVqWs pic.twitter.com/gwuibxOa3o