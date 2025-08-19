ट्रंप से मुलाकात दौरान जेलेंस्की का ब्लेज़र बना सुर्खियां, यूक्रेनी राष्ट्पति ने कहा-“आपने तो पुराना सूट पहना है…” (Video)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की व्हाइट हाउस में सोमवार को बहुप्रतीक्षित बैठक हुई। सुरक्षा, युद्ध और खनिज समझौते जैसे ...

Washington:अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की व्हाइट हाउस में सोमवार को बहुप्रतीक्षित बैठक हुई। सुरक्षा, युद्ध और खनिज समझौते जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा के बीच माहौल उस समय हल्का हो गया, जब जेलेंस्की ने एक पत्रकार पर मजाकिया तंज कसते हुए कहा-“आपने तो वही पुराना सूट पहना है, मैं बदल गया लेकिन आप नहीं।”

ब्लेज़र बना सुर्खियों का कारण

इस बार जेलेंस्की सूट और ब्लेज़र पहनकर व्हाइट हाउस पहुंचे थे। एक अमेरिकी पत्रकार ने उनके सूट की तारीफ करते हुए कहा -“आप इस सूट में अच्छे लग रहे हैं।” इस पर ट्रंप ने भी सहमति जताई और हंसते हुए याद दिलाया कि यही पत्रकार पिछली बार जेलेंस्की की आलोचना कर चुके थे, जब वे सैन्य परिधान में आए थे।ट्रंप के इशारे पर पत्रकार ने जेलेंस्की से माफी मांगी। मुस्कुराते हुए जेलेंस्की ने तुरंत पलटवार किया-“मुझे याद है, लेकिन आपने वही सूट पहना है जो पिछली बार था। मैं तो बदल गया, आप नहीं बदले।” इस पर दोनों तरफ से ठहाके गूंज उठे।





फरवरी का सवाल और वारंट

रियल अमेरिकाज वॉयस से जुड़े पत्रकार ब्रायन ग्लेन (राइट-विंग मीडिया हाउस Real America’s Voice से) ने फरवरी 2025 में भी जब ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात हुई थी, तब सवाल किया था कि “क्या आपके पास सूट नहीं है?” उस समय जेलेंस्की ने जवाब दिया था कि “जब यह युद्ध खत्म होगा, मैं सूट पहनूंगा... शायद आपका जैसा, या बेहतर, या सस्ता भी।”

उसी पत्रकार को फिर मिला करारा जवाब

18 अगस्त को हुई नई मुलाकात में, जेलेंस्की इस पल का दोबारा उपयोग करते हुए बोले- “आपने तो वही पुराना सूट पहना है। मैंने बदल गया, आप नहीं।” इस मज़ाक पर राष्ट्रपति ट्रम्प और मीडिया हंस पड़े। हालांकि, 18 अगस्त की बैठक अपेक्षाकृत सहज दिखी। लेकिन मजाकिया लहजे में भी जेलेंस्की ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे केवल कूटनीति ही नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक अंदाज़ से भी अपना संदेश देने में पीछे नहीं रहते।

जेलेंस्की का यह पहनावा साधारण फ़ैशन नहीं

जेलेंस्की का यह पहनावा साधारण फ़ैशन नहीं बल्कि युद्ध के समय में सशस्त्र संघर्ष में देशभक्ति का प्रतीक था। जिस सूट को ग्लेन ने लिया उस पर पुनर्विचार ने उन्हें वैश्विक नेतृत्व के संघर्षशील चरित्र में पेश किया। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि नेतृत्व शैली और प्रतीकात्मकता यादगार बन सकती हैं। बता दें कि फरवरी में व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और जेलेंस्की की मुलाकात बेहद तनावपूर्ण रही थी। बैठक का मुख्य मुद्दा खनिज सौदा था, जिससे अमेरिका को यूक्रेन के तेल, गैस और दुर्लभ खनिजों तक पहुंच मिलती। ट्रंप और वेंस ने आरोप लगाया कि जेलेंस्की अमेरिकी सैन्य सहयोग के लिए पर्याप्त आभार नहीं दिखा रहे हैं। ट्रंप ने यहां तक चेतावनी दी कि अगर सौदा नहीं हुआ तो अमेरिका सैन्य समर्थन वापस ले सकता है और यूक्रेन को रूस से अकेले लड़ना पड़ेगा। इस पर जेलेंस्की ने अमेरिका की कूटनीतिक नीति पर सवाल उठाए, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया था।



