Trump Hush Money Case: ट्रंप सभी 34 मामलों में दोषी करार: सजा पर 11 जुलाई को होगी सुनवाई

इंटरनेशनल डेस्कः डोनाल्ड ट्रंप को न्यूयॉर्क में ऐतिहासिक हश मनी क्रिमिनल केस में बिजनेस रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के सभी 34 मामलों में दोषी ठहराया गया है। यह पहली बार है कि किसी पूर्व या वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति को किसी अपराध का दोषी ठहराया गया है। 12 जूरी सदस्यों ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाने से पहले दो दिनों तक विचार-विमर्श किया। उन्हें 11 जुलाई को सजा सुनाई जाएगी। पूर्व राष्ट्रपति को जेल हो सकती है, लेकिन कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि जुर्माना लगाना अधिक संभावित परिणाम है।



डोनाल्ड ट्रंप पर अपने राजदार वकील कोहेन (जो अब विरोधी हो गए हैं) के जरिये पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनिएल्स को पैसे दिलवाने का आरोप है, ताकि वह उनके राज न खोले। यह मामला उनके पहली बार अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने से पहले 2016 का है।

Donald Trump hush-money trial | Jury finds former President Donald Trump guilty on some charges in hush money trial; the verdict is still being read, reports AP. — ANI (@ANI) May 30, 2024