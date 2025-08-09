Main Menu

  • रूस- यूक्रेन युद्ध खत्म करने की कोशिश तेज! ट्रंप 15 अगस्त को अलास्का में पुतिन से करेंगे मुलाकात

Edited By Pardeep,Updated: 09 Aug, 2025 07:17 AM

trump is trying to stop the russia ukraine war will meet putin in alaska on aug

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि वह यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत करने हेतु 15 अगस्त को अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, "संयुक्त राज्य...

इंटरनेशनल डेस्कः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि वह यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत करने हेतु 15 अगस्त को अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, "संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में मेरे और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बहुप्रतीक्षित मुलाकात अगले शुक्रवार, 15 अगस्त, 2025 को ग्रेट स्टेट अलास्का में होगी।"
PunjabKesari
रूसी समाचार एजेंसी TASS के अनुसार, क्रेमलिन ने भी क्रेमलिन के सहयोगी यूरी उशाकोव के हवाले से इस मुलाकात की पुष्टि की। ट्रंप ने आगे कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की भी शांति वार्ता में शामिल थे और दोनों पक्ष तीन साल से चल रहे संघर्ष को सुलझाने के लिए युद्धविराम समझौते के करीब थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने किसी भी समझौते में ज़ेलेंस्की की भूमिका पर ज़ोर दिया: "ज़ेलेंस्की को अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करनी होंगी - क्योंकि उन्हें किसी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार होना होगा। और मुझे लगता है कि वह इसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।" शुक्रवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए, ट्रंप ने संकेत दिया कि इस समझौते में ज़मीन का कुछ आदान-प्रदान शामिल होगा।

ट्रंप ने कहा, "दोनों देशों के हित में कुछ क्षेत्रों की अदला-बदली होगी।" ट्रंप की यह घोषणा व्हाइट हाउस में आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच शांति समझौते के अनावरण के कुछ ही घंटों बाद आई, जिसे उन्होंने कई वैश्विक संघर्षों को सुलझाने के लिए एक आक्रामक प्रयास बताया है। राष्ट्रपति पद पर वापसी के बाद यह मुलाकात ट्रंप की पुतिन से पहली आमने-सामने की मुलाक़ात होगी। अलास्का का चुनाव - जो रणनीतिक रूप से अमेरिका और रूस के बीच स्थित है - इस वार्ता के प्रतीकात्मक महत्व को रेखांकित करता है। पुतिन की अलास्का यात्रा एक दशक में उनकी पहली संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा होगी। उन्होंने पिछली बार सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात करते हुए अमेरिका का दौरा किया था।

विदेश विभाग के अनुसार, रूस के नेता के रूप में पुतिन की पहली अमेरिका यात्रा 2000 में हुई थी, जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मिलेनियम शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से मुलाकात की थी। 2015 की यात्रा राष्ट्रपति के रूप में उनकी सातवीं यात्रा थी, जिससे अलास्का में ट्रंप के साथ उनकी आगामी बैठक आठवीं हो गई। इस बीच, क्रेमलिन ने शुक्रवार को कहा कि पुतिन ने चीनी नेता शी जिनपिंग को अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ के साथ अपनी बैठक के बारे में जानकारी देने के लिए फोन किया था। क्रेमलिन ने कहा कि शी ने संघर्ष के दीर्घकालिक समाधान के लिए समर्थन व्यक्त किया। पुतिन अगले महीने चीन की यात्रा पर भी जाने वाले हैं। इस बीच, अमेरिका चीन, उत्तर कोरिया और ईरान पर रूस के युद्ध प्रयासों का समर्थन करने का आरोप लगाता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुतिन से फोन पर बात की और यूक्रेन के हालिया घटनाक्रम पर चर्चा की। यह बातचीत राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा रूसी तेल के आयात पर भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने के कुछ ही दिनों बाद हुई है, जिसका उद्देश्य रूस के युद्ध वित्तपोषण को कम करना है। शी और मोदी के अलावा, पुतिन ने दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस के नेताओं से भी संपर्क किया।

