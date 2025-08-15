हमने भारत-पाकिस्तान समेत पांच युद्ध सुलझाए...ट्रंप एक बार फिर भारत-पाक युद्ध पर दिया बयान

Edited By Pardeep,Updated: 15 Aug, 2025 05:37 AM
इंटरनेशनल डेस्कः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ऐसे दावे किए कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान संघर्ष का परमाणु युद्ध में तब्दील होना रोक दिया। ट्रंप के अनुसार “छह या सात विमान गिरने के बाद” उनकी मध्यस्थता ने दोनों देशों को शांति के लिए राज़ी किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने पिछले छह महीनों में पांच अंतरराष्ट्रीय युद्धों को समाप्त किया — जिसमें यह भी शामिल है।
भारत का स्पष्ट खंडन
भारत सरकार ने बार-बार इन दावों का साफ़तौर पर खंडन किया है। भारत सरकार ने स्पष्ट कहा कि इस युद्धविराम की प्रक्रिया पूरी तरह द्विपक्षीय सैन्य संचार के माध्यम से सफल हुई थी, और इसमें कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं था।
अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं और राजनयिक धरातल
पाकिस्तान की प्रतिक्रिया: हालांकि पाकिस्तान ने भी अमेरिकी और सऊदी मध्यस्थता का उल्लेख किया है, उसने यह स्पष्ट किया कि वह युद्धविराम के लिए किसी से अनुरोध नहीं किया था, बल्कि उसने भारतीय सैनिक कार्रवाई के जवाब में प्रतिक्रिया दी थी।
विदेशों की प्रतिक्रिया: ब्रिटेन, फ्रांस, ईरान, यूएई, संयुक्त राष्ट्र जैसे अन्य देशों ने शांति प्रयासों का स्वागत किया, लेकिन भारत ने इस पहल को souverignty (स्वायत्तता) पर खतरा मानते हुए खारिज किया।
आलोचना और राजनीतिक दबाव: कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वह ट्रम्प के ऐसे दावों को अनुत्तरित छोड़कर अपनी राष्ट्रीय गरिमा और कूटनीतिक अपील को कमजोर कर रही है। कांग्रेस ने विशेष संसद सत्र बुलाने की मांग की।