हमने भारत-पाकिस्तान समेत पांच युद्ध सुलझाए...ट्रंप एक बार फिर भारत-पाक युद्ध पर दिया बयान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बार फिर ऐसे दावे किए कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान संघर्ष का परमाणु युद्ध में तब्दील होना रोक दिया। ट्रम्प के अनुसार “छह या सात विमान गिरने के बाद” उनकी मध्यस्थता ने दोनों देशों को शांति के लिए राज़ी किया।

इंटरनेशनल डेस्कः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ऐसे दावे किए कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान संघर्ष का परमाणु युद्ध में तब्दील होना रोक दिया। ट्रंप के अनुसार “छह या सात विमान गिरने के बाद” उनकी मध्यस्थता ने दोनों देशों को शांति के लिए राज़ी किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने पिछले छह महीनों में पांच अंतरराष्ट्रीय युद्धों को समाप्त किया — जिसमें यह भी शामिल है।

भारत का स्पष्ट खंडन

भारत सरकार ने बार-बार इन दावों का साफ़तौर पर खंडन किया है। भारत सरकार ने स्पष्ट कहा कि इस युद्धविराम की प्रक्रिया पूरी तरह द्विपक्षीय सैन्य संचार के माध्यम से सफल हुई थी, और इसमें कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं था।

अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं और राजनयिक धरातल